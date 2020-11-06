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06.11.2020 09:38
Рубрика: Происшествия

Свыше 1,5 килограмма наркотиков изъяли в Подмосковье

Текст: Михаил Фалалеев

В Подмосковье изъяли свыше 1,5 килограмма героина. Хранили и пытались сбыть крупную партию "тяжелых" наркотиков двое мигрантов.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Щелковское", при силовой поддержке сотрудников Отряда специального назначения "Гром" возле одного из домов в городском округе Фрязино задержали 24 и 25-летних уроженцев ближнего зарубежья.

При личном досмотре задержанных и обыске в их квартире полицейские изъяли около 900 свертков с порошкообразным веществом, общей массой более 1,5 килограмма. Химическое исследование установило, что это - героин.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Задержанные наркодельцы могут сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

Щелковский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками

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