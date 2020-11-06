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06.11.2020 12:35

В Калуге обсудили строительного нового спортивного центра

Депутат городской думы Роман Коптеев обсудил с жителями округа планы по строительству спортивного центра на площади Маяковского
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Застройщик обещает ввести в эксплуатацию здание центра следующим летом, к юбилею города. Согласно проекту, два верхних этажа будет занимать фитнес-центр, а на первом этаже откроется точка общественного питания и летнее кафе. Жителей заверили, что никаких магазинов на этой территории не будет, а большая зона для тренировки собак будет обустроена в стороне от детской площадки.

Фото: Калужская городская Дума
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"Мы за свой счет сделаем зону для скейтбордистов, детскую площадку, проезд и парковку, - рассказал застройщик. - А муниципалитет в следующем году продолжит развивать площадь Маяковского, и дальнейшее благоустройство будет выполнено с сохранением всех спортивных сооружений, с добавлением малых архитектурных форм - подвесных мостиков между деревьев на небольшой высоте, чтобы детям было интересно играть".

Роман Коптеев подчеркнул, что будет контролировать реализацию проекта на всех этапах, особенно будет следить за тем, чтобы застройщик выполнил все данные жителям обещания. "Как директор спортивной школы я считаю важным, чтобы появлялись новые объекты для занятий спортом, при необходимости смогу дать застройщику все необходимые консультации", - отметил депутат.

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