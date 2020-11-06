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06.11.2020 14:02
Рубрика: Происшествия

В Москве пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей псевдо-лекарство

Текст: Михаил Фалалеев
Схема мошенничества, которую неоднократно применяли аферисты, сработала и на этот раз. Доверчивую пожилую женщину убедили купить якобы лекарство. Причем, за немыслимую цену - 1 миллион рублей.
Фото: iStock
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В пресс-службе УВД по ЗАО Москвы сообщили, что в полицию поступило заявление от 72-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся якобы сотрудником поликлиники. Она сообщила, что у пенсионерки серьезное заболевание и ей необходимо приобрести дорогостоящее лекарство. Заявительница согласилась. Спустя некоторое время к ней приехал мужчина и передал "лекарство", за которое потерпевшая заплатила 1 миллион рублей. Но настоящего лекарства в упаковке не оказалось и через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району Москвы задержали 37-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Теперь ищут его подельников.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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