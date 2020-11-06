В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль

Фото: Департамент по делаем ГО, ЧС и ПБ

На МКАДе загорелся грузовик. Водитель успел покинуть салон. Спасатели потушили горящий автомобиль, сообщает департамент по делам ГО, ЧС и ПБ.

По данным пресс-службы департамента, 6 ноября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на 57-м км МКАДа загорелся грузовой автомобиль с установленным газовым оборудованием. На время ЧП были перекрыты три полосы движения.

К месту происшествия высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Благодаря слаженным действиям московских огнеборцев, пожар удалось оперативно потушить. Движение восстановлено. Пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП наблюдается небольшой затор.