В Москве у мужчины отобрали 440 тысяч рублей при покупке старинных монет

В Москве приезжие напали на мужчину, согласившегося купить у них старинные монеты. Преступники выбрали жертву, представившись продавцами антикварных ценностей. Об этом рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В ОМВД России по району Лефортово с заявлением обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что на улице к нему подошли двое неизвестных молодых людей и предложили купить старинные российские монеты по выгодной цене. Мужчина согласился, и все трое поехали в ломбард для проверки подлинности изделий.

После положительной оценки покупатель снял деньги в ближайшем банкомате, но решил перестраховаться и предложил проехать во второй ломбард. В ответ на это один из продавцов, находившийся на заднем сиденье автомобиля заявителя, приставил к его шее острый предмет. Угрожая, злоумышленники отобрали около 440 тысяч рублей, золотую цепочку и видеорегистратор, затем вышли из машины заявителя и скрылись на другом автомобиле.

Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО и ОМВД России по району Лефортово при содействии ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО по горячим следам задержали подозреваемых на улице Верхние Поля. Ими оказались двое приезжих мужчин 23 и 24 лет, один из которых был ранее судим.

Действительно, задержанные предложили потерпевшему купить старинные монеты, которые, как выяснилось позже, не представляли никакой ценности. Чтобы ввести покупателя в заблуждение, в ломбарде злоумышленники предоставили на оценку работнику организации настоящий экземпляр. Однако после того как покупатель захотел проверить монеты еще раз, преступники, находившиеся с ним в машине, стали угрожать ножом и открыто похитили его имущество. В настоящее время часть денеги и похищенные предметы были обнаружены при задержанных и изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемые заключены под стражу.