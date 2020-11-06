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06.11.2020 13:24
Рубрика: Происшествия

В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Велосипед премиум-класса украли прямо из магазина. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что о пропаже эксклюзивной модели в полицию сообщил владелец магазина, расположенного в центре Москвы. Продавец ненадолго отлучился и оставил товар без присмотра. За это время воры успели похитить велосипед стоимостью 420 тысяч рублей.

Фото: vk.com/koropovigor
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Оперативники Отдела полиции "Китай-город" УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали одного из подозреваемых на 9-й Парковой улице. Им оказался приезжий из Северо-Кавказского федерального округа, который проживал в столице в арендованной квартире. Велосипед он успел продать, но полицейским удалось установить покупателя. Узнав, что приобрел украденную вещь, гражданин добровольно выдал ее полицейским.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Фигурант взят под стражу. Сейчас ищут его предполагаемых сообщников.

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