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06.11.2020 12:44
Рубрика: Общество

В Москве вакцинироваться от гриппа теперь можно на рабочем месте

Текст: Любовь Проценко
В столице у компаний и организаций есть возможность организовать для своих сотрудников выездную вакцинацию от гриппа, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сотрудникам необязательно посещать поликлинику - медицинская бригада сама приедет по адресу и сделает прививку от гриппа качественными современными вакцинами, отвечающими всем требованиям ВОЗ. В этом году московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек.

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Сервис "Мобильные бригады по вакцинации" разработан Департаментом здравоохранения города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий. Новый инструмент избавляет от необходимости заполнять документацию вручную, повышая эффективность работы персонала и сокращая время выполнения процедуры. С ним работают два специалиста мобильной бригады: врач и медсестра мобильной бригады по вакцинации. Каждый из них использует планшет с доступом к сервису. С его помощью фиксируются место проведения вакцинации: улица, компания или образовательное учреждение, ФИО пациента и его данные. Также фиксируются данные по сотрудникам, проводящим вакцинацию, и информация об использованных препаратах. При этом врач выполняет поиск или регистрацию пациента в системе ЕМИАС и составляет протокол предварительного осмотра. А медсестра проводит вакцинацию и поствакцинальный осмотр.

Ракова подчеркнула, что вакцинация - самый безопасный и эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. В первую очередь вакцинация важна для группы риска - для тех, кто находится в постоянном контакте с горожанами. В их числе - работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг (например, продавцы, официанты, работники салонов красоты, администраторы), жители, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники организаций социального обслуживания и центров госуслуг, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Для того чтобы организовать бесплатную вакцинацию сотрудников, необходимо выбрать ближайшую к организации поликлинику, связаться с ней по телефону и совместно определить дату и время вакцинации.

Ознакомиться с подробной информацией об организации выездной вакцинации от гриппа можно на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Более 400 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах столицы

Грипп - это не обычная простуда, которая проходит за несколько дней, а серьезное вирусное заболевание. Оно может протекать по-разному, в том числе и тяжело с госпитализацией, интенсивной терапией и реанимацией, и с широким диапазоном осложнений. Наиболее характерным осложнением гриппа является пневмония, нередко сопровождаемая острой дыхательной недостаточностью (так называемым респираторным дистресс-синдромом) с летальностью до 40% даже при проведении своевременного и правильного лечения.

За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Вакцинироваться по-прежнему можно в городских поликлиниках, а также в центрах госуслуг районов Марьино и Арбат.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Прививки и вакцинация

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