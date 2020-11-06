В Москве занято 70 процентов коек для пациентов с коронавирусом

В больницы Москвы поступают ежедневно 1,3-1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. Только за минувшие сутки были госпитализированы 1415 человек, рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

Она отметила, что к настоящему моменту в столице развернуто свыше 15 тыс. коек, из них занято около 70 процентов.

Имеется и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, подготовленных специально под борьбу с коронавирусом, так как они запускаются не сразу на полную мощность, а постепенно.