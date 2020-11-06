В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 6253 новых случая заражения COVID-19. За последние сутки госпитализировано 1415 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек.

13,9% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% - от 46 до 65 лет, еще 10,2% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.