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06.11.2020 11:29

В Нововоронеже наградили победителей конкурса "Журавлик мира"

В Доме детского творчества Нововоронежа - города-спутника Нововоронежской АЭС - призы и грамоты получили номинанты конкурса "Журавлик мира". Конкурс проводился Фондом содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фондом "АТР АЭС") среди детей, проживающих в городах присутствия атомных станций. Он посвящен Международному дню борьбы за запрещение ядерного оружия.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Участники конкурса соревновались в четырех направлениях: поделка, организация флэшмоба, исполнение песни, проведение образовательного мероприятия.

Фото: Нововоронежская АЭС
Библиотечный фонд Нововоронежа пополнился новыми книгами

75 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Эти страшные события породили новый символ мира - фигурки журавликов, выполненные из цветной бумаги в японской технике оригами. Бумажные птицы - дань памяти о Садако Сасаки, которая умерла от лейкемии в 12 лет. Двухлетняя Сасаки жила в Хиросиме и во время атомного взрыва находилась в полутора километрах от эпицентра. Видимых повреждений девочка не получила, и только спустя десять лет врачи поставили диагноз "лейкоз". Сасаки услышала легенду, что если человек сложит тысячу журавликов-оригами, то его желание исполнится, он излечится от любой болезни. Так Садако Сасаки стала символом неприятия ядерной войны, а бумажный журавлик - одной из эмблем антимилитаризма.

Фото: Нововоронежская АЭС

В 1965 году дагестанский поэт Расул Гамзатов побывал в Японии. Под впечатлением от истории Садако Сасаки он написал свою знаменитую песню "Журавли", которая стала антивоенным гимном. На Кавказе верят: души храбрых воинов, погибших на полях сражений, превращаются в птиц. Песня очень быстро стала народной, а во многих городах мира появились памятники с улетающими в небо журавлями.

Фото: Нововоронежская АЭС

"Цель конкурса "Журавлик мира" - сохранение памяти о жертвах ядерного оружия, а также популяризация идей использования атомной энергетики в мирных целях. Тема конкурса откликнулась в сердцах юных нововоронежцев. Особенно им понравилось направление "Журавль - символ мира". Нововоронеж и Удомля стали городами-рекордсменами, направившими на суд жюри наибольшее количество поделок. Желаю ребятам дальнейших творческих успехов, а всем нам - мирного неба", - сказала директор нововоронежского Дома детского творчества Галина Пегусова.

Нововоронежцы - призеры конкурса "Журавлик мира"

2 место: Марина Титова, Тимур Гурьев

3 место: Максим Жилкин, Анна Лапо, Григорий Трифонов

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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