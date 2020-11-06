В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей

Четверо налетчиков в Ступино ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей. Бандиты были вооружены револьверами, пистолетами и металлическими трубами.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ночью злоумышленники подъехали на автомобиле к заводу на Городищенском шоссе в Ступино. Они дождались, когда охранники окончат обход территории, перелезли через забор и проникли на объект. Налетчики ворвались на пост охраны и, угрожая двоим находящимся там работникам оружием, избили их металлическими трубами и связали клейкой лентой. После этого они с помощью болгарки вскрыли сейфы и забрали оттуда более 4 миллионов рублей.

Выяснилось, что они могут быть причастны и к нападению на жителей подмосковной Каширы. В сентябре налетчики ворвались в квартиру в одном из жилых домов на улице Ильича и, применив к жильцам насилие, отобрали 560 тысяч рублей.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городских округов Кашира и Ступино задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбоях. При обысках по местам проживания задержанных полицейскими обнаружены радиостанции, инструменты для взлома, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и около 900 тысяч рублей. Изъяты и направлены на экспертизу предметы, конструктивно схожие с револьверами и пистолетами.

Все задержанные заключены под стражу.