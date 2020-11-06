Вице-премьер Алексей Оверчук попал в серьезное ДТП на Кутузовском проспекте

Авария произошла в пятницу примерно на 7-м километре Кутузовского проспекта около 20:30. Столкнулись три автомобиля - "Таврия", BMW 7 и Nissan. Вице-премьер ехал на BMW с номерами серии АМР на пассажирском сиденье. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель "Таврии", который выехал на разделительную полосу.

Судя по всему, столкновение было серьезным - у BMW от удара отлетело колесо вместе с осью.

Пострадали два человека, причем одного из них зажало в салоне. Кого именно - пока не сообщается. Позже стало известно, что Алексей Оверчук госпитализирован и находится в Центральной клинической больнице.

Алексей Оверчук - вице-премьер РФ по международной политике. На этой должности - чуть меньше года, с 21 января 2020 года. До этого занимал пост заместителя руководителя ФНС. В его ведении - вопросы интеграции на пространстве СНГ, участие России в международных организациях, двусторонние отношения и другие темы.