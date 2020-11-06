На Камчатке после гибели мальчика от укусов собак завели дело

На Камчатке возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика от укусов собак. Оно расследуется "по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" (часть 2 статьи 293 УК РФ).

По версии следствия, с января по ноябрь 2020 года они не выполняли возложенные на них обязанности по контролю и отлову безнадзорных животных в городе, что привело к росту популяции бездомных собак. Из-за этого и произошла трагедия.

Напомним, 4 ноября пропавшего накануне мальчика нашли мертвым в районе морского порта. На его теле обнаружили следы многочисленных укусов: рваные раны были на голове, туловище, ногах и руках. Ребенок умер от кровопотери.

Сейчас СУ СК по краю выясняет точные обстоятельства произошедешего, расследование дела продолжается.