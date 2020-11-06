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06.11.2020 08:22
Рубрика: Происшествия

На Камчатке после гибели мальчика от укусов собак завели дело

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика от укусов собак. Оно расследуется "по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По версии следствия, с января по ноябрь 2020 года они не выполняли возложенные на них обязанности по контролю и отлову безнадзорных животных в городе, что привело к росту популяции бездомных собак. Из-за этого и произошла трагедия.

Напомним, 4 ноября пропавшего накануне мальчика нашли мертвым в районе морского порта. На его теле обнаружили следы многочисленных укусов: рваные раны были на голове, туловище, ногах и руках. Ребенок умер от кровопотери.

Сейчас СУ СК по краю выясняет точные обстоятельства произошедешего, расследование дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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