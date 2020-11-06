Новости

Байден почти сравнялся с Трампом в Джорджии после обработки 99% бюллетеней 05:25
Пульмонолог прокомментировал процент ошибок тестов на коронавирус 04:24
Трамп: Я победил на выборах, если считать "законные голоса" 04:07
В Пентагоне прокомментировали информацию об отставке министра обороны 03:32
Два человека пострадали при столкновении поезда и грузовика в Подмосковье 03:10
Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от "Фейеноорда" 02:13
Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах в еврокубках 01:55
В Дании 17 миллионов норок сожгут в печах теплоцентралей 01:45
"Милан" потерпел первое поражение за 25 матчей, проиграв "Лиллю" 01:25
ЦСКА проиграл "Фейенорду" в Лиге Европы 01:10
Байден заявил, что уверен в своей победе 01:06
Избирательные бюллетени в почтовых отделениях США будут искать дважды в день 01:06
Украину ждет жесткий "карантин выходного дня" 00:49
Четверть состава американского Конгресса составят женщины 00:20
Подсчет голосов в Джорджии завершится в течение 10 дней 00:20
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 05.11.2020
ООН приняла российскую инициативу отмечать 8-9 мая в память о Второй мировой 05.11.2020
Венгрия начнет импортировать российскую вакцину в декабре 05.11.2020
Премьеры РФ и Беларуси обсудили сотрудничество двух стран и коронавирус 05.11.2020
Специальная комиссия выявит причины ЧП на ж/д в Новой Москве 05.11.2020
В Петербурге закроют фудкорты и ограничат численность гостей на свадьбах 05.11.2020
Москва не сократит соцпрограммы из-за коронавируса 05.11.2020
Путин и Курц обсудили борьбу с терроризмом и вакцину от коронавируса 05.11.2020
Два вагона сошли с путей на станции Толстопальцево в Новой Москве 05.11.2020
Суд Мичигана отклонил иск Трампа о пересчете голосов на выборах 05.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
06.11.2020 05:45
Рубрика: Власть

Видно из космоса

Сахалинцы предложили превратить в туристический объект лужу во дворе
Текст: Дина Непомнящая (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 250(8304)
Что делать, если лужа между домами разрослась до размеров водоема, а на крики о помощи все только разводят руками? Найти красивых моделей, сапы, отличного фотографа и необычным способом привлечь внимание к благоустройству города. Именно так поступил южносахалинец Николай Петров.
Сапы в аренду создатели туристического "проекта" взяли бесплатно: горожане поддержали идею привлечения внимания к проблемам Южно-Сахалинска. Фото: Милена Лихнович Сапы в аренду создатели туристического "проекта" взяли бесплатно: горожане поддержали идею привлечения внимания к проблемам Южно-Сахалинска. Фото: Милена Лихнович
Сапы в аренду создатели туристического "проекта" взяли бесплатно: горожане поддержали идею привлечения внимания к проблемам Южно-Сахалинска. Фото: Милена Лихнович

Два месяца назад он создал аккаунт в Instagram "Ya_Luzha_u_doma", который за считанные дни прославился на всю страну. Так Николай хотел достучаться до местных чиновников, заставив их провести ремонт возле своего дома на улице Тихоокеанской, где 25 лет назад "поселилась" огромная лужа. Жильцы долго пытались решить проблему традиционными методами, но на все обращения получали отписки.

Фото: Максим Федоров
На курильском Итурупе создают условия для комфортной жизни

- Я понял, что надо искать другой подход. Идею мне подсказал… губернатор. Он по утрам иногда ходит на работу пешком, и я случайно встретил его в городе. Подошел, рассказал о проблеме. А он предложил написать ему в Instagram, мол, это сейчас самое хорошее средство связи, - вспоминает Николай Петров. - У меня тогда страницы в этой сети не было, и я подумал: почему бы не зарегистрироваться от имени лужи?

И ведь сработало! Во двор проблемного дома сразу загнали технику, лужу засыпали... Вот только, пытаясь справиться с "симптомом", не вылечили саму болезнь.

- Теперь там, где была яма, образовалась возвышенность, - объясняет сахалинец. - После дождей вода скапливается еще ближе к подъездам.

И лужа продолжила рассказывать о своей судьбе. А потом горожане стали делиться историями о подобных проблемах в других районах города.

- Так я узнал о "водоеме" на улице Украинской. Съездил туда и впечатлился. Жители сказали, что ситуация не решается уже лет пять.

И появилась идея. А если сделать эту лужу достопримечательностью и превратить в туристический объект, хотя бы в рамках одного фотопроекта? Дальше оставалось только отыскать единомышленников.

- Вышел на фотографа, она нашла моделей, а я договорился о прокате сапов с магазином спортивного снаряжения. Кстати, его хозяйка, когда узнала, зачем нам нужны доски, наотрез отказалась брать деньги. Сказала, что хочет таким образом поддержать проект, - отметил Николай.

Так на странице "лужи" появилась реклама нового туробъекта. "Такой аттракцион мало где можно встретить", - гласила подпись. За пару дней "туристический" пост набрал почти восемь тысяч лайков и множество комментариев. Подписчики шутили, что объект явно всесезонный, потому что зимой лужу можно использовать как каток.

- Потом мне сбросили замечательный скриншот с Google Карт. Эту лужу видно даже из космоса! - смеется Николай.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине запланировали перейти на безуглеродную энергетику

- Территория расположена в низине и насыщена грунтовыми водами, проходящими близко к поверхности земли. При этом здесь, как и во многих других дворах застройки прошлых лет, не была предусмотрена ливневая канализация, - сообщили корреспонденту "РГ" в городской администрации. - Проблему решали поэтапно: обустроен дренажный колодец, если после сильных и затяжных дождей он засорялся и не справлялся - его прочищали и откачивали воду с территории. Уже имеется разработанный проект капитального ремонта дворовой территории с обустройством системы водоотведения, реализация которого запланирована на 2021 год.

Представители мэрии также добавили, что считают социальные сети хорошим мотиватором, который позволяет быстрее откликаться на проблемы людей. Но в ситуации с двором на Украинской, по их мнению, не было смысла прибегать к этому инструменту.

Автор креативного фотопроекта считает иначе. После очередного дождя соседствовать с грязным "озером" местным жителям пришлось довольно долго. Но всего через пару дней после публикации эффектных снимков во двор, наконец, приехала машина, которая откачала воду.

- Совпадение ли это? Не знаю, - комментирует Николай Петров. - Но на мой аккаунт точно подписано много областных чиновников.

Сахалинец говорит, что вести Instagram "лужи" обязательно продолжит. Ведь, чтобы проблемы решались, о них нужно говорить.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Главное сегодня

Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Венгрия начнет импортировать российскую вакцину в декабре
Пульмонолог прокомментировал процент ошибок тестов на коронавирус
Собянин не планирует вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса
Названа причина наезда на остановку в Москве
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части