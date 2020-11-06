Что делать, если лужа между домами разрослась до размеров водоема, а на крики о помощи все только разводят руками? Найти красивых моделей, сапы, отличного фотографа и необычным способом привлечь внимание к благоустройству города. Именно так поступил южносахалинец Николай Петров.

Два месяца назад он создал аккаунт в Instagram "Ya_Luzha_u_doma", который за считанные дни прославился на всю страну. Так Николай хотел достучаться до местных чиновников, заставив их провести ремонт возле своего дома на улице Тихоокеанской, где 25 лет назад "поселилась" огромная лужа. Жильцы долго пытались решить проблему традиционными методами, но на все обращения получали отписки.

- Я понял, что надо искать другой подход. Идею мне подсказал… губернатор. Он по утрам иногда ходит на работу пешком, и я случайно встретил его в городе. Подошел, рассказал о проблеме. А он предложил написать ему в Instagram, мол, это сейчас самое хорошее средство связи, - вспоминает Николай Петров. - У меня тогда страницы в этой сети не было, и я подумал: почему бы не зарегистрироваться от имени лужи?

И ведь сработало! Во двор проблемного дома сразу загнали технику, лужу засыпали... Вот только, пытаясь справиться с "симптомом", не вылечили саму болезнь.

- Теперь там, где была яма, образовалась возвышенность, - объясняет сахалинец. - После дождей вода скапливается еще ближе к подъездам.

И лужа продолжила рассказывать о своей судьбе. А потом горожане стали делиться историями о подобных проблемах в других районах города.

- Так я узнал о "водоеме" на улице Украинской. Съездил туда и впечатлился. Жители сказали, что ситуация не решается уже лет пять.

И появилась идея. А если сделать эту лужу достопримечательностью и превратить в туристический объект, хотя бы в рамках одного фотопроекта? Дальше оставалось только отыскать единомышленников.

- Вышел на фотографа, она нашла моделей, а я договорился о прокате сапов с магазином спортивного снаряжения. Кстати, его хозяйка, когда узнала, зачем нам нужны доски, наотрез отказалась брать деньги. Сказала, что хочет таким образом поддержать проект, - отметил Николай.

Так на странице "лужи" появилась реклама нового туробъекта. "Такой аттракцион мало где можно встретить", - гласила подпись. За пару дней "туристический" пост набрал почти восемь тысяч лайков и множество комментариев. Подписчики шутили, что объект явно всесезонный, потому что зимой лужу можно использовать как каток.

- Потом мне сбросили замечательный скриншот с Google Карт. Эту лужу видно даже из космоса! - смеется Николай.

- Территория расположена в низине и насыщена грунтовыми водами, проходящими близко к поверхности земли. При этом здесь, как и во многих других дворах застройки прошлых лет, не была предусмотрена ливневая канализация, - сообщили корреспонденту "РГ" в городской администрации. - Проблему решали поэтапно: обустроен дренажный колодец, если после сильных и затяжных дождей он засорялся и не справлялся - его прочищали и откачивали воду с территории. Уже имеется разработанный проект капитального ремонта дворовой территории с обустройством системы водоотведения, реализация которого запланирована на 2021 год.

Представители мэрии также добавили, что считают социальные сети хорошим мотиватором, который позволяет быстрее откликаться на проблемы людей. Но в ситуации с двором на Украинской, по их мнению, не было смысла прибегать к этому инструменту.

Автор креативного фотопроекта считает иначе. После очередного дождя соседствовать с грязным "озером" местным жителям пришлось довольно долго. Но всего через пару дней после публикации эффектных снимков во двор, наконец, приехала машина, которая откачала воду.

- Совпадение ли это? Не знаю, - комментирует Николай Петров. - Но на мой аккаунт точно подписано много областных чиновников.

Сахалинец говорит, что вести Instagram "лужи" обязательно продолжит. Ведь, чтобы проблемы решались, о них нужно говорить.