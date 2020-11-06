Почему затраты станций ТО не окупаются стоимостью техосмотров авто

В следующем году вступают в силу поправки в закон о техосмотре (ТО) транспортных средств. Среди ново­введений - ужесточение требований фото- и видеофиксации, изменение норм оформления диагностических карт и оплаты услуги. Кроме того, ФАС сейчас разрабатывает новую методику установления предельного размера цены техосмотра. Нынешний уровень, по словам экспертов, крайне низок. О том, почему требует изменений система техосмотра, корреспондент "РГ" побеседовал с генеральным директором некоммерческого партнерства "ТехЭксперт ДВ" Виктором Шпаковым.

Виктор Николаевич, в принятой правительством страны стратегии безопасности дорожного движения заложена цель - нулевая смертность в ДТП к 2030 году. Какая роль в достижении этой задачи должна отводиться комплексу мероприятий техосмотра?

Виктор Шпаков: Огромная. Начнем с того, что техосмотр - профилактическое мероприятие, которое должно снижать количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. Нынешняя концепция его проведения действует с 2012 года. За восемь лет по причине технической неисправности автомобилей в стране произошло свыше 30 тысяч ДТП. В них погибли 6,3 тысячи человек и свыше 52 тысяч получили ранения. Учтите, что происшествия без пострадавших не учитываются. То есть общее число таких ДТП мы не знаем вообще. Почему все эти машины с техническими неисправностями вышли на трассу? Какова в этом вина станций техосмотра? Я думаю, на 60-70 процентов. Что "сработало" - получение диагностической карты за взятку, плохое оборудование, неподготовленные сотрудники? Кто анализирует статистику? Где система?

Разве в комплексе мероприятий техосмотра ее нет?

Виктор Шпаков: Она начинает формироваться только сейчас. Выпускаются нормативные акты, регулирующие работу станций ТО - и это очень хорошо. Технология проведения осмотра должна быть расписана буквально по пунктам: вот машина зашла, такие-то операции необходимо проделать. Кроме того, появилось большое количество правил, которые связаны с производственно-технической базой предприятия. В требованиях четко прописаны размеры ворот и канав, высота помещения и так далее. Это важно, но вторично. Главное - соблюдение технологии проведения техосмотра. Но получается так: если что-то на каких-нибудь 20-30 сантиметров короче или шире, а технология при этом не страдает, станцию все равно могут не аккредитовать. Ее что, закрывать? Это ж целая трагедия для работников, для огромного количества людей. Государство должно предусмотреть механизм урегулирования этих проблем, а пока его нет. Если бы у нас все станции строились с нуля, тогда другое дело. Но ведь многие эксплуатируются уже 20-30 лет…

Как должна работать идеальная станция техосмотра?

Виктор Шпаков: С минимальным допущением человеческого фактора и максимальным соблюдением технологии. Я приехал на ТО, и от моих дружеских взаимоотношений с директором ничего не зависит - вот так должно быть. Плюс проведение полной идентификации автомобиля на станции техосмотра. Плюс использование передовых методов диагностики.

Еще один "системный" нюанс. По моему убеждению, надо подключать станции ТО к регламентным работам. В Европе машина, "набегав" определенное количество километров, должна пройти проверку на соответствие техрегламенту. У нас пока все регулируется только осмотром. Но если раньше это было понятно - станции ТО просто не имели нужного оснащения, то теперь многие из них представляют собой целый инновационный комплекс и могут расширить сферу деятельности.

Зачем это надо? Вот пример. В Хабаровске муниципальные перевозчики закупают автобусы на газе. В них используют баллоны с давлением 200 атмосфер. Я интересуюсь у представителей завода: "А каким образом это оборудование будет проходить регламентные работы?". "А это не наше дело", - отвечают. Почему не заставили завод-изготовитель позаботиться об этом? Мы запускаем целую отрасль без регламентных работ! Это тоже отсутствие системы. Почему бы не продумать возложение проверки качества регламентных работ этих автомобилей на станции техосмотра?

Проблема связана и с подготовкой-переподготовкой кадров. Сегодня операторов ТО обучают по госпрограммам. Но должна быть и система переподготовки. В России создали ряд центров по безопасности дорожного движения для переобучения специалистов. Один из них - шикарный! - отстроен в Хабаровске, в Тихоокеанском государственном университете. Он используется недостаточно. Там очень хороший автодром, прекрасные стенды по техосмотру. Но он абсолютно не загружен. Не нужен? Нет системы, которая включала бы занятия с использованием этого центра.

И наконец, еще одна проблема. Даже беда - ценообразование в системе ТО.

Беда? Предельные размеры услуги установлены властями. Стоимость ее доступна населению. В чем же тут беда?

Виктор Шпаков: Предельные размеры ниже реальных затрат. Иногда в три-четыре раза. Считается, что техосмотр относится к социальной сфере и тарифы должно регулировать государство. Не всегда. Необходимы два подхода. В Хабаровске около 40 станций технического осмотра. Конкуренция есть? Да, есть. Так зачем лезть в тарифы? Это как раз тот случай, когда все отрегулирует рынок. В Охотске и Николаевске-на-Амуре по одной станции. Вот там может быть и надо вмешиваться, но не в крупных городах.

Но даже при регулировании тарифов надо учесть следующее. Технология техосмотра расписана до мельчайших деталей. Она одинакова - что в Москве, что в Охотске, что в Хабаровске, что во Владивостоке. Оценить стоимость этой технологии, затраты на электроэнергию, коммунальные платежи, трудочасы работников, подготовку и повышение их квалификации, приобретение и эксплуатацию оборудования, реконструкцию станции, и заложить прибыль несложно. А дальше необходимо ввести региональные коэффициенты.

Насколько я знаю, сегодня действует такой принцип: предприятия предоставляют расчеты своих затрат, и на их основе региональные власти определяют предельную стоимость техосмотра. А почему не получается таким образом назначить нормальную цену?

Виктор Шпаков: Смотрите: 45 процентов расходов идет на зарплату сотрудникам. Малый бизнес на 90-95 процентов работает в этом плане "в черную". Работникам платят 30 тысяч рублей, госорганам показывают 15. Это реальность.

А иногда стоимость техосмотра не покрывает даже расходы на электроэнергию. ТО большого количества машин (15-20 процентов регионального автопарка) покупают через торги: горводоканал, региональные и муниципальные администрации, МЧС. Доходит до абсурда: горводоканал выставил заявку на техосмотр автомобилей. В ходе торгов и без того невысокая предельная цена была снижена наполовину. Но нельзя провести все технологические операции за рубль! Какой толк от такого тех­осмотра?

А к вопросу о социальной сфере… Если ты содержишь автомобиль, заправляешь его, то ты найдешь деньги и на качественный техосмотр - не 500 рублей, а две тысячи.

И в заключение: я убежден, в каждом регионе должна быть подписанная губернатором программа развития станций ТО. В ней следует предусмотреть развитие производственно-технической базы, работу центров безопасности, подготовку кадров… Пока этого ничего нет, мы можем сказать, что нет и должной системы технического осмотра.