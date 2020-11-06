В Чите адвокат арестован по обвинению в даче миллионной взятки

В Чите возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере. Обвинение предъявлено местному жителю, который является адвокатом.
По версии следствия, обвиняемый передал один миллион рублей в качестве взятки представителям правоохранительных и судебных органов. Взамен те должны были принять незаконное решение в пользу подзащитного.
"Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено руководителем следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрием Русановым", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Утром в доме адвоката прошел обыск. Сам обвиняемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается, устанавливаются точные обстоятельства совершения преступления.