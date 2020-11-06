В Забайкалье часть школ переведут на дистанционное обучение

В Забайкальском крае продлили каникулы для учащихся младших классов с 9 до 15 ноября, а школьники 6-11 классов будут в этот период заниматься дистанционно.

С 16 по 22 ноября в 14 муниципалитетах, включая Читу и Читинский район, для всех школьников вводится дистанционный режим обучения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Увеличение каникулярных дней с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших коронавирусом среди школьников. Многие педагоги относятся к старшей возрастной категории, где высокие риски поражения болезнью", - говорится в сообщении.

За последние сутки из-за COVID-19 умерли восемь человек, а заболели 243 жителя края.