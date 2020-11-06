Во Владивостоке COVID-госпиталь остался без тепла из-за аварии

Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе остался без отопления инфекционный госпиталь, где лечатся больные коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что в четверг был зафиксирован порыв на теплотрассе, который ликвидировали к вечеру, восстановив теплоснабжение. Но утром произошел новый порыв, сейчас его ликвидирует аварийная бригада. Возобновить подачу тепла и горячего водоснабжения планируется в течение дня.

По данным регионального министерства здравоохранения, в этом медучреждении, развернутом на базе госпиталя ветеранов войн, находятся около 230 пациентов.

На улице во Владивостоке пока стоит стабильный "плюс". Ночью температура составляет 5-7 градусов, днем - 11-13.