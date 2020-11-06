Правительство Чувашии одобрило дополнительную поддержку бизнеса

Кабинет министров Чувашии одобрил законопроект, предусматривающий улучшение условий налогообложения для предпринимателей.

Сумма дополнительной государственной поддержки бизнес-сообщества оценивается почти в 300 миллионов рублей.

Так, сохранить на следующий год пониженные налоговые ставки планируется для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) и входящих в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

Документ предполагает также льготы по УСН для бизнесменов, решивших начать свое дело в период пандемии, за исключением тех, кто воспользовался налоговыми каникулами.

Пониженные ставки по УСН на два года (с 2021-2023 гг.) получат индивидуальные предприниматели, работающие в категориях "Обрабатывающие производства", "Научные исследования и разработки", а также организации из реестра социально-ориентированных некоммерческих организаций.

- В случае, если объектом налогообложения являются доходы - в размере 4 процентов, если доходы, уменьшенные на величину расходов - в размере 10 процентов, - уточнил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

По словам главы минфина ЧР, пониженные ставки будут применены, если предприниматели выполнят ряд условий: заработная плата наемных работников должна быть не менее чем 1,5 минимальных размеров оплаты труда, доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по этим видам деятельности составляет не менее 70 процентов. Также должна полностью отсутствовать задолженность по налогам.

- Все предложенные меры очень тщательно обсуждались. Министр финансов Михаил Ноздряков говорил о выпадающих доходах. Но на самом деле можно сказать, что это не выпадающие доходы, а дополнительное финансирование всех обозначенных направлений на сумму почти 300 миллионов рублей, - прокомментировал глава Чувашии Олег Николаев.

Он также напомнил, что сейчас у субъектов МСП есть возможность снизить сумму страховых взносов от заработной платы наемных работников, если их заработная плата больше минимального размера оплаты труда. Процент отчислений страховых взносов от разницы между начисленной зарплатой и МРОТ, по решению главы государства теперь равен 15 вместо прежних 30.

- Очевидно, что сейчас предприниматели направляют средства на поддержку своего бизнеса, но надеемся, что в перспективе они будут направлять их и на увеличение заработной платы своих работников, - заключил Олег Николаев.