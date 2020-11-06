Президент РАН: Нужна единая статистика трудоустройства выпускников вузов

Новости

В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
Тюменку с коронавирусом оштрафовали за то, что она пришла в больницу 13:16
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
Фальков назвал критерии эффективности университетов 12:12
В Подмосковье создаются два образовательных кластера по типу "Сириуса" 12:08
Умер разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко 12:07
Видео: Задержан заказчик убийства экс-депутата горсовета Минусинска 12:07
В центре Петербурга нашли четыре затонувших корабля 12:05
Названа дата выхода "Довода" в цифре и на физических носителях 11:57
Названы лучшие города для ведения гостиничного бизнеса 11:46
СВР проинформировала Минск о планах Запада по дестабилизации обстановки 11:46
Москвичей ожидают град и снег 11:34
Нарышкин жестко ответил на нападки США по созданию вакцины от COVID 11:29
Лукашенко принял участие в открытии линии минского метро 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 12:31
Рубрика: Общество

Президент РАН: Нужна единая статистика трудоустройства выпускников вузов

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Главная задача университетов - хорошо учить, готовить кадры для высокотехнологичных работодателей, и в первую очередь - для академических институтов. Об этом заявил президент Российской Академии наук Александр Сергеев, выступая сегодня на панельной дискуссии "Роль и задача университетов в национальном проекте "Наука и образование" в рамках форума "Университеты -2030: наука-компетенции-молодежь", проходящего в Нижнем Новгороде.

- Во всем мире первый показатель авторитетности университета - насколько его выпускники востребованы. У нас, к сожалению, нет статистики трудоустройства выпускников: где они работают, по специальности или нет, в какой организации, какие у них зарплаты, - отметил президент РАН.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
В Подмосковье создаются два образовательных кластера по типу "Сириуса"

По мнению Сергеева, в ситуации ограниченных ресурсов взаимодействие образования и науки должно развиваться по нелинейной модели с положительной обратной связью, чтобы шла взаимная "раскрутка". Он также выразил удовлетворение в том, что Министерство науки и высшего образования видит в РАН стратегического партнера.

- Мы должны гордиться выпускниками российских университетов, позитивно работающих на российскую науку, - подчеркнул Александр Сергеев.

В то же время губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая в рамках данной дискуссии, подчеркнул, что одна из главных задач университетов - стать ядром формирования городской социальной среды.

- Объединение возможностей, предоставляемых различными национальными проектами, позволит сделать эффективной работу университетов в коллаборации с наукой, а сами университеты - агрегатором городской среды, - отметил он.

Изменение городской среды, по его мнению, увеличит привлекательность Нижнего Новгорода для активного молодого поколения, а возможность получить после учебы хорошую работу - успешность самого университета. Для территории же это означает решение проблемы утечки кадров в другие регионы и страны.

- Удобство проживания, в городе, возможность образовательного, карьерного и финансового роста - это "якорь" для молодежи и решение демографических проблем региона. Сделать это можно только синхронизировав реализацию национальных проектов в области, - пояснил Глеб Никитин.

Фальков назвал критерии эффективности университетов

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Интервью с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Главное
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Эксперты ВШЭ предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно