Президент РАН: Нужна единая статистика трудоустройства выпускников вузов

Главная задача университетов - хорошо учить, готовить кадры для высокотехнологичных работодателей, и в первую очередь - для академических институтов. Об этом заявил президент Российской Академии наук Александр Сергеев, выступая сегодня на панельной дискуссии "Роль и задача университетов в национальном проекте "Наука и образование" в рамках форума "Университеты -2030: наука-компетенции-молодежь", проходящего в Нижнем Новгороде.

- Во всем мире первый показатель авторитетности университета - насколько его выпускники востребованы. У нас, к сожалению, нет статистики трудоустройства выпускников: где они работают, по специальности или нет, в какой организации, какие у них зарплаты, - отметил президент РАН.

По мнению Сергеева, в ситуации ограниченных ресурсов взаимодействие образования и науки должно развиваться по нелинейной модели с положительной обратной связью, чтобы шла взаимная "раскрутка". Он также выразил удовлетворение в том, что Министерство науки и высшего образования видит в РАН стратегического партнера.

- Мы должны гордиться выпускниками российских университетов, позитивно работающих на российскую науку, - подчеркнул Александр Сергеев.

В то же время губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая в рамках данной дискуссии, подчеркнул, что одна из главных задач университетов - стать ядром формирования городской социальной среды.

- Объединение возможностей, предоставляемых различными национальными проектами, позволит сделать эффективной работу университетов в коллаборации с наукой, а сами университеты - агрегатором городской среды, - отметил он.

Изменение городской среды, по его мнению, увеличит привлекательность Нижнего Новгорода для активного молодого поколения, а возможность получить после учебы хорошую работу - успешность самого университета. Для территории же это означает решение проблемы утечки кадров в другие регионы и страны.

- Удобство проживания, в городе, возможность образовательного, карьерного и финансового роста - это "якорь" для молодежи и решение демографических проблем региона. Сделать это можно только синхронизировав реализацию национальных проектов в области, - пояснил Глеб Никитин.