Самарский губернатор вручил госнаграды заслуженным жителям региона

В рамках празднования Дня народного единства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление губернии.

- Церемония награждения неслучайно приурочена к важнейшему государственному празднику - Дню народного единства. Мы гордимся историей России, ее великой культурой, трудовыми и ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты Отечества. Единство всего нашего народа, героизм и мужество простых людей, изгнавших захватчиков из Москвы, и сегодня объединяет нас перед лицом трудностей. Трудностей в этом году, увы, немало. Сегодня мы боремся с незримым врагом, который угрожает жизни и здоровью людей, - отметил Дмитрий Азаров, приветствуя земляков.

Среди 19 награждаемых - представители самых разных сфер деятельности - культуры, сельского хозяйства, промышленности, науки и образования, но большая часть - медицинские работники. Люди, которые в этот особый период прикладывают колоссальные усилия для сохранения самого главного - человеческих жизней.

Именно сохранению здоровья и жизней людей более 40 лет посвятила заместитель главного врача областной клинической больницы имени Середавина Наталия Куликова. При ее непосредственном участии педиатрический корпус больницы преобразовался в многопрофильный специализированный областной Центр высокотехнологичных видов медицинской помощи детям, в котором ежегодно специализированную помощь получают более 24 тысяч детей. Кроме того, благодаря ей внедрены новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения.

Сейчас, в условиях пандемии, когда больница Середавина является не только главным "ковидным" госпиталем региона, но и одним из крупнейших в стране, сотрудники учреждения фактически работают в круглосуточном режиме. Наталья Куликова - не исключение. Сегодня ее работа отмечена на самом высоком уроне: ей присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Не меньший вклад в борьбу с инфекциями различного рода, в том числе и COVID-19, внес Сергей Китайчик, который вот уже 25 лет возглавляет областную детскую инфекционную больницу. Именно по его инициативе еще в 1998 году на базе инфекционного стационара создан единственный в области центр персистирующих инфекций и паразитарных инвазий. Кроме того, в учреждении используются разработанные Сергеем Китайчиком методы лечения отека головного мозга и инфекционно-токсического шока у детей при менингококковой инфекции, что позволило сократить летальность от этих состояний в три раза. Эти методы сейчас широко применяются не только в регионе, но и по всей стране.

В период пандемии учреждению под руководством Сергея Китайчика удалось сделать невозможное: не снизив качества оказания услуг больным с "традиционными" инфекционными заболеваниями, врачи поставили на ноги боле 1500 зараженных новой коронавирусной инфекцией, не допустив ни одного летального случая.

- Высокая оценка моего труда - это, в первую очередь, оценка работы моего коллектива, - сказал главврач во время торжественной церемонии вручения знака "За труд во благо земли Самарской".

Особую нагрузку в этом году испытывают и социальные работники. Именно они заботятся о гражданах старшего поколения, которые из-за режима самоизоляции зачастую не имеют возможность встречаться с родными и близкими, бывать в людным местах, ходить за покупками или лекарствами. Ежедневно людям "серебряного возраста" помогает социальный работник центра соцобслуживания населения "Тольяттинский" Рузалия Кабачева. Ее подопечные - жители 10 домов села Выселки. Женщина отмечает, что за 13 лет деятельности со многими опекаемыми сроднилась, и подчеркивает: главная задача сейчас - скрасить жизнь наших бабушек и дедушек: "Чтобы им не было одиноко, особенно в наше время, когда все они сидят дома и не могут встречаться с близкими".

Наградами сегодня были отмечены и работники культуры, которые участвовали в реализации масштабных проектов. Так, художественному руководителю самарской детской школы искусств № 4 Наталье Семеновой присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Самарской области". Она не только обучает будущих музыкантов, но и является организатором крупнейших культурно-массовых мероприятий и проектов. При ее непосредственном участии на площади Куйбышева в этом году была организована выставка под открытым небом "Дорога истории - наша Победа", которая получила множество восторженных отзывов жителей губернии и была отмечена на федеральном уровне.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

-Уверен, что каждый из вас в силу своих должностных обязанностей и гражданской позиции делает все, чтобы защитить здоровье конкретного человека и общественного здоровья в целом. Кто-то объясняет и разъясняет, кто-то непосредственно в этом участвует, кто-то просто помогает людям, которые нуждаются в этой помощи, а кто-то своим творчеством, талантом вдохновляет людей в этот непростой период, поддерживая этим их иммунитет, а значит - защищает здоровье. Хочу поблагодарить всех, кто своими трудовыми победами прославляет нашу область.