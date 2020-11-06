Ульяновские компании могут получить "Инновационный ваучер"

Конкурс на областной грант - "Инновационный ваучер" проводят региональные Агентство технологического развития совместно с областным министерством экономического развития. Подать заявку на участие в нем можно до 13 ноября.

Первый опыт проведения конкурса показал высокую заинтересованность среди инновационных компаний региона. В этом году состязания проводятся среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса по двум направлениям: инновационный и цифровой. Первое - предполагает получение "Инновационного ваучера", номинал которого составляет 200 тыс. рублей. Данные средства можно использовать на оплату научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и других связанных с ними услуг. Сюда включены: маркетинговые и лабораторные исследования, технико-экономические обоснования, составление бизнес-плана, услуги по охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, коммерциализации, трансферу технологий.

Второе направление - "Цифровой ваучер", в этом году реализуется в пилотном порядке. Его номинал также составляет 200 тыс. рублей. По словам советника губернатора по инновационному и технологическому развитию Ульяновской области, генерального директора регионального Агентства технологического развития Вадима Павлова, эта мера поддержки напрямую связана с цифровым развитием. "Новый финансовый инструмент содействия субъектам инновационной деятельности "Цифровой ваучер" направлен на софинансирование до 100 % расходов по оплате услуг или работ, связанных с цифровизацией предприятия, в том числе на разработку цифровых продуктов, сервисов, решений, платформ, их внедрение на предприятии и обучение. Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе", - отметил Вадим Павлов.

Обладателем региональной меры поддержки "Инновационный ваучер" в 2019 году стала компания ООО "Хитлаб" с проектом "Разработка и сборка установки горячей прокатки валками графитовых листовых материалов".