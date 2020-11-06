В Башкирии часть школьников перевели на дистанционное обучение

Власти Башкирии определили режим обучения для школьников республики с 9 по 22 ноября. Только часть ребят будут учиться очно.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение приняли 6 ноября на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики. При этом чиновники ориентировались на рекомендации минздрава Башкирии и Управления Роспотребнадзора по РБ.

Итак, 9 ноября в школу пойдут лишь ученики с первого по пятый класс, а также 11-классники. Школьники с шестого по десятый класс перейдут на дистанционный формат обучения. При этом малокомплектных школ, где учатся не более 75 детей, это не касается. В них все классы будут учиться очно.

Кроме того принято решение, что все учреждения дополнительного образования в ближайшие две недели будут работать в дистанционном режиме. Напомним, ранее власти республики удлинили каникулы, которые начались 19 октября и закончатся 9 ноября.