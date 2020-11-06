В Башкирии директора УК обвинили в смерти двух человек

В Бирске 46-летний директор управляющей компании предстанет перед судом за ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в Управлении СК по Башкирии.

По данным управления, 1 февраля 2020 года в одной из квартир пятиэтажного дома в Бирске нашли тело 18-летнего юноши и 14-летнюю девочку, находившуюся без сознания. Она умерла на следующий день в больнице. Экспертиза показала: молодые люди отравились угарным газом.

В ходе следствия был проведен эксперимент с участием специалиста и установлено, что в дымоходе и вентиляционных каналах квартиры не было тяги тяга. В итоге продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скопились в квартире, что и привело к трагическим последствиям.

Следователи считают: причиной трагедии стал тот факт, что управляющая компания доверила содержание внутридомового газового оборудования организации, которая не специализировалась на проверке состояния и работы дымовых и вентиляционных каналов, их очистке и ремонту. И поэтому, по версии следствия, такие работы в многоквартирном доме не выполнялись. Договор подписывал директор управляющей компании, которому следователи и предъявили обвинение.

Также проверка многоквартирного дома выявила и другие нарушения в работе системы вентиляционных каналов и дымохода, что было опасно для проживающих в нем людей. После этого весь дом отключили от газоснабжения и начались ремонтные работы.

Сейчас следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению, а также иных лиц, причастных к его совершению, уточнили в региональном следкоме.