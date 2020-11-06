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06.11.2020 10:27
Рубрика: Происшествия

В Казани ФСБ задержала пятерых участников террористической ячейки

Текст: Сергей Кирсанов

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Казани пятерых участников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

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По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, деятельность ячейки была направлена на антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

- С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман, - цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

Во время обысков у задержанных было изъято большое количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов террористической организации, средств связи, электронных носителей информации. В отношении участников ячейки возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Международная религиозно-политическая организация "Хизб ут- Тахрир" признана террористической решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 года. Ее деятельности на территории РФ запрещена.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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