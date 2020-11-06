В Уфе объявили в розыск мужчину, сбившего на автомобиле сотрудника ГИБДД

В федеральный розыск объявлен 25-летний житель города Стерлитамака, которого подозревают в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Как сообщили в региональном следкоме, днем 3 ноября на парковке многоквартирного дома по улице Менделеева в Уфе подозреваемый проигнорировал законные требования сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, не стал выходить из машины Mercedes-Benz. Вместо этого мужчина наехал на одного из полицейских. Но уходя от преследования, наехал на дорожное ограждение, бросил машину и скрылся.

В региональном следкоме также уточнили, что разыскиваемый гражданин лишен водительских прав и находится в розыске за ранее совершенное административное правонарушение.

- Мужчина продолжает скрываться от органов следствия, в связи с чем, объявлен в федеральный розыск. Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия для установления места нахождения подозреваемого, - отметили в управлении СК по Башкирии.