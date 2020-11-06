В новосибирской редакции "Российской газеты" прошел круглый стол "Актуальные проблемы строительной отрасли", в подготовке которого приняли участие ведущие деловые СМИ Новосибирска - журнал Status и радиостанция Business FM. В первую очередь речь шла о реализации в регионах Сибири национального проекта "Жилье и городская среда".

Как напомнил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава государства определил создание комфортной и безопасной среды для жизни россиян одной из национальных целей развития страны.

- Перед нами стоят задачи по улучшению жилищных условий граждан и увеличению объема жилищного строительства, цифровизации городского хозяйства, улучшению качества городской среды, - подчеркнул Сергей Меняйло.

По его словам, эти вопросы постоянно находятся в сфере внимания на окружных совещаниях с участием представителей федеральных министерств, институтов развития, строительных компаний. Полпред призвал застройщиков активно формировать предложения федеральным ведомствам и вместе находить механизмы решения актуальных проблем.

Как отметил полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Новосибирске Максим Марков, эпидемиологическая ситуация этого года отразилась и на строительной отрасли Сибири. И хотя полноценная работа на стройплощадках была приостановлена только на неделю, возникшие проблемы, связанные с несвоевременностью поставок материалов и кадровым дефицитом, повлияли на снижение объемов строительства.

Государством были приняты серьезные меры поддержки отрасли. Введена льготная ипотека, субсидировалась процентная ставка по привлеченным застройщиками кредитам. Тем не менее по нацпроекту "Жилье и городская среда" за восемь месяцев этого года в СФО построено и введено в эксплуатацию 3,4 миллиона квадратных метров - на полпроцента меньше, чем за аналогичный период 2019-го и всего сорок процентов от плана на 2020 год.

Повлияли на строительный рынок и изменения, внесенные в законодательство в прошлом году. Не все застройщики смог-ли адаптироваться к новым реалиям, а те, которые остались на рынке, вынуждены тщательно просчитывать экономику каждого проекта.

Генеральный директор завода "ТехноПан" Евгений Ваулин поднял на круглом столе проблему оценки качества строительных материалов при возведении объектов социальной инфраструктуры. Завод "ТехноПан" производит сэндвич-панели и, участвуя в тендерах, сталкивается с тем, что часто основным критерием выбора поставщика становится низкая цена, хотя материалы иногда при-обретаются не у производителей напрямую, а у перекупщиков. Условия изготовления тех же сэндвич-панелей порой не проверяют вовсе. Результат - многочисленные случаи разрушения строений, возгорания объектов, деформации кровель и так далее. Свои предложения по контролю качества продукции, с учетом обсуждения на круг-лом столе, руководство "ТехноПана" направит в аппарат полпреда президента в СФО.

Выступление директора строительной компании "АКД" Максима Петрова касалось проблемы комплексного освоения территорий. Застройщик, приобретая земельный участок на торгах, рассчитывает на то, что муниципальные власти обеспечат его инфраструктурой, в том числе транспортной. Но на практике нередко сталкивается с полным бездействием муниципалитета и отписками о том, что средств ни на подключение участков к сетям, ни на обеспечение их транспортной доступности нет. Полпред президента, в свою очередь, отметил, что у муниципальных и региональных властей есть полномочия для принятия собственных программ поддержки строителей, и этими возможностями они должны пользоваться. В ближайшее время в регионах будут рассмотрены такие инициативы.

Механизмам взаимодействия с властями различного уровня было посвящено выступление генерального директора ГК "КПД-Газстрой" Натальи Горбуновой. По ее словам, больная тема для строительных компаний - дороги. Застройщик не может самостоятельно решить эту проблему. Во-первых, невозможно оформить разрешительную документацию, поскольку земля под строительство дороги не выделена. Во-вторых, банк следит за целевым расходованием средств, к которому дорожные работы не относятся.

Застройщик имеет право вообще не заниматься созданием социальных объектов, но можно прийти к взаимно выгодным вариантам. Например, застройщик комплексно осваивает территорию и заключает договор с администрацией о предоставлении земли под строительство. Тогда он обязан построить дороги, детский сад и школу, благоустроить территорию. Или, допустим, застройщик выкупил права на землю у муниципалитета с условием, что возведет социальные объекты. Еще один вариант: застройщик заключил договор о развитии застроенной территории. Участок под застройку может быть передан ему при условии сноса или реконструкции ветхого жилья или обеспечения территории социальной инфраструктурой.

Подобные механизмы выгодны и застройщику, и местным властям, и горожанам.

По мнению Натальи Горбуновой, вариантом удачного взаимодействия может быть разработка специальной региональной программы, аналогичной той, что реализована в Ленинградской области - "Социальные объекты в обмен на налоги". По ней областное правительство при выкупе возведенных детсадов и школ возвращает застройщику до семидесяти процентов от общей суммы уплаченных за время строительства налогов.

Еще один вариант - государственно-частные концессии. По закону, на основе концессионных соглашений можно строить, реконструировать и эксплуатировать только платные автомобильные дороги. Но механизм концессии можно использовать и в отношении бесплатных дорожных объектов, если концедент вместо компенсирования понесенных концессионером фактических затрат возьмет на себя обязательство направлять ему средства непосредственно на создание, реконструкцию, содержание, эксплуатацию объекта. Таких программ может быть несколько, чтобы у властей, и у застройщика появилась возможность выбрать для конкретного проекта наиболее эффективную.

Участники круглого стола договорились о дальнейшем взаимодействии. Пакет предложений от застройщиков в ближайшее время будет передан в аппарат полномочного представителя президента России в СФО. Сергей Меняйло не исключил, что ряд из них можно будет внедрить в Новосибирской области в качестве пилотных проектов.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полпред президента РФ в СФО:

- При всех стимулирующих мероприятиях со стороны государства на рынке жилищного строительства остается острой проблема спроса. Покупатель сейчас более взвешенно принимает решение о приобретении жилья. В приоритет выходит инфраструктура возле новостройки, включая наличие качественных дорог, парковок, детских площадок, мест для отдыха и занятия спортом. Важными задачами стали организация комфортного проживания, повышение качества городской среды. В данном вопросе заинтересованы все - от застройщика, у которого развитая инфраструктура влияет на стоимость квадратного метра жилья, до покупателя, который с большим желанием приобретает комфортное жилье с благоустроенным двором и парковками. Этот вопрос сегодня актуален как для крупных городов, так и малых населенных пунктов Сибири. Из средств федерального бюджета на реализацию программ благоустройства городской среды направлено более 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Также в Сибири реализуется федеральный проект по переселению граждан из аварийного жилья. Расселено более 213 тысяч квадратных метров, свыше двенадцати тысяч человек улучшили жилищные условия. Целевые показатели федерального проекта выполнены в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.

Открытый диалог органов власти с представителями отрасли сегодня необходим, как никогда. Меня чрезвычайно радует подход застройщиков, которые пришли на круглый стол с конкретными предложениями и решениями. В ближайшее время мы продолжим диалог по некоторым из них. Возможно, Новосибирская область станет пилотным регионом по внедрению ряда наработок в жизнь.