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06.11.2020 03:34

Сверяясь с картой

Цифровые технологии помогут перспективной застройке городов
Текст: Кирилл Ивантеев ( председатель совета директоров ГК "ЕЛКА девелопмент")
Российская газета - Экономика Сибири № 250(8304)
В Новосибирской области наработан большой опыт оценки свободных площадок, чего не скажешь о перспективных локациях, на которых сегодня располагается ветхое и аварийное жилье. Застройщикам не всегда понятны экономика таких проектов и механизмы их реализации.
Фото: ГК "ЕЛКА девелопмент" Фото: ГК "ЕЛКА девелопмент"
Фото: ГК "ЕЛКА девелопмент"

Одно из возможных решений данной проблемы - цифровизация городского хозяйства и внедрение оригинальных сибирских разработок. В частности, ГК "ЕЛКА девелопмент" предлагает для ускорения достройки проблемных объектов в Новосибирске и Новосибирской области создать целый набор цифровых инструментов. Речь идет о реестре государственных земельных ресурсов, пригодных для жилищного строительства, с приложением для каждого земельного участка описания потенциала проекта с расчетами экономической и инвестиционной эффективности.

Кроме того, компания хочет создать публичную интерактивную карту с нанесением всех предлагаемых земельных участков. Предполагается, что такая карта станет максимально информативной витриной предложений для профессиональных участников рынка. В качестве платформы для публичной интерактивной карты предлагается использовать возможности и готовые технологии Информационно-аналитической системы "ДЕКАРТ.онлайн", которая с 2016 года в качестве облачного сервиса для застройщиков уже успешно функционирует в Новосибирской области.

Мы рады, что наше предложение о создании публичной интерактивной карты с нанесением на нее всех предлагаемых земельных участков встретило живой интерес со стороны полномочного представителя президента в СФО Сергея Ивановича Меняйло. Этот инструмент позволит всем заинтересованным сторонам - и представителям власти, и застройщикам - наглядно увидеть совокупность участков со всеми параметрами и особенностями ресурсного обеспечения, укажет на наличие инфраструктурных объектов поблизости, в том числе школ и поликлиник.

Муниципальным и областным властям наличие подобной аналитической системы позволит выходить к инвесторам с конкретными предложениями, в которых будет четко прописано обоснование экономики будущих проектов. Инвестор на самом старте проекта увидит, что можно построить в данной локации, за какую цену продать, в какой срок полностью реализовать проект и так далее. Таким образом, будет обеспечиваться устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, за счет более активного вовлечения государственного земельного ресурса вырастут региональные показатели объема жилищного строительства, обозначенные в национальном проекте "Жилье и городская среда".

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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