Медики Краснозерского района Новосибирской области получат служебное жилье

Для медиков Краснозерского района Новосибирской области в следующем году начнут строить 13-квартирный дом. Проблема нехватки жилья для специалистов актуальна для многих районов. Поэтому, как считает губернатор области Андрей Травников, каждый район должен участвовать в программе строительства служебного жилья.

О реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ в Краснозерском районе шла речь на совещании под руководством главы области в режиме ВКС. Участие в нем приняли члены правительства, депутаты заксобрания, представители районной администрации.

Особое внимание - состоянию системы здравоохранения в районе и ситуации с лечением больных коронавирусом. По словам главного врача Краснозерской Центральной районной больницы Юрия Черемискина, больнице необходимы реконструкция, централизованное снабжение кислородом инфекционного отделения. Губернатор поручил проанализировать - подходят ли планы по ремонту больницы под программу модернизации первичного звена, а также рассмотреть вопрос с мобильным ФАПом для малых населенных пунктов.

Как доложила исполняющая обязанности главы района Оксана Семенова, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в этом году завершается строительство трех ФАПов. Предложено построить в 2021 году ФАП в селе Петропавловка, а не на станции Зубково. Это позволит расширить площади петропавловского отделения Дома милосердия за счет присоединения помещений, которые сейчас заняты врачебной амбулаторией.

Министерство здравоохранение и депутаты Законодательного собрания региона Денис Субботин и Василий Иваков выступили с инициативой создать два медицинских изолятора в Доме милосердия. Андрей Травников поддержал предложение.

По нацпроекту "Образование" в 2020 году в краснозерских лицеях №№1 и 2 открыты Центры образования цифрового гуманитарного профиля "Точка роста". Охват дополнительным образованием составил 455 человек. В 2021 году планируется создание аналогичных Центров в трех средних школах района.

На реализацию федерального проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография") выделено более 12 миллионов рублей. Созданы службы сиделок на дому для граждан пожилого возраста, приобретен автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями.

По нацпроекту "Экология" в районе с 2019 года ведутся работы по расчистке озера села Половинное. Общая стоимость работ составляет 64 миллиона рублей. В результате у жителей появится зона отдыха.

По данным пресс-службы областного правительства, всего на реализацию нацпроектов в этом году в Краснозерском районе будет направлено более 122 миллионов рублей.

Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко отметил результаты работы в сельском хозяйстве. В этом году зафиксирован прирост посевной площади на 1700 гектаров. Продолжена интенсификация отрасли: внесены рекордные объемы минеральных удобрений, приобретены элитные семена новых сортов. Однако на итогах уборочной кампании сказались неблагоприятные погодные условия. Валовой сбор зерна - 241 тысяча тонн при урожайности 17,8 центнера с гектара, что ниже прошлогодних показателей. Доля краснозерских хлеборобов в областных показателях - девять процентов.