Медики Краснозерского района Новосибирской области получат служебное жилье

Новости

Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк 16:25
Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4 16:24
В Москве занято 70 процентов коек для пациентов с коронавирусом 16:16
Ракова: В московских клиниках находятся около 180 детей 16:12
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 16:12
Путин выделил почти 150 млн рублей на корм цирковым животным 16:05
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной 15:55
"Единая Россия" подготовит проект закона о занятости населения 15:52
Группа "Мумий Тролль" представила клип на песню "Космические силы" 15:50
Путин получил в подарок от Памфиловой фотоальбом о выборах 1946 года 15:50
Умер Михаил Жванецкий 15:41
В возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий 15:41
ЕС продлил санкции против Турции за "незаконные" действий в Средиземноморье 15:40
В Беларуси с 1 декабря вырастут трудовые пенсии 15:36
Памфилова предложила развести по срокам учебу и выборы 15:31
Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в Москве через неделю 15:22
Композитор Фаустас Латенас умер от остановки сердца на самоизоляции 15:14
Министр обороны Болгарии назвал предательством компромисс в споре со Скопье 15:08
Ассистент судьи на матче ЦСКА - "Ростов" заменен после теста COVID-19 14:59
Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус 14:55
Вооруженного мужчину задержали в школе нидерландской принцессы в Гааге 14:50
В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку 14:26
В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей 14:26
Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье 14:17
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 15:14
Рубрика: Власть

Медики Краснозерского района Новосибирской области получат служебное жилье

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Для медиков Краснозерского района Новосибирской области в следующем году начнут строить 13-квартирный дом. Проблема нехватки жилья для специалистов актуальна для многих районов. Поэтому, как считает губернатор области Андрей Травников, каждый район должен участвовать в программе строительства служебного жилья.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

О реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ в Краснозерском районе шла речь на совещании под руководством главы области в режиме ВКС. Участие в нем приняли члены правительства, депутаты заксобрания, представители районной администрации.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В Новосибирской области синхронизировали работу "скорой" и поликлиник

Особое внимание - состоянию системы здравоохранения в районе и ситуации с лечением больных коронавирусом. По словам главного врача Краснозерской Центральной районной больницы Юрия Черемискина, больнице необходимы реконструкция, централизованное снабжение кислородом инфекционного отделения. Губернатор поручил проанализировать - подходят ли планы по ремонту больницы под программу модернизации первичного звена, а также рассмотреть вопрос с мобильным ФАПом для малых населенных пунктов.

Как доложила исполняющая обязанности главы района Оксана Семенова, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в этом году завершается строительство трех ФАПов. Предложено построить в 2021 году ФАП в селе Петропавловка, а не на станции Зубково. Это позволит расширить площади петропавловского отделения Дома милосердия за счет присоединения помещений, которые сейчас заняты врачебной амбулаторией.

Министерство здравоохранение и депутаты Законодательного собрания региона Денис Субботин и Василий Иваков выступили с инициативой создать два медицинских изолятора в Доме милосердия. Андрей Травников поддержал предложение.

По нацпроекту "Образование" в 2020 году в краснозерских лицеях №№1 и 2 открыты Центры образования цифрового гуманитарного профиля "Точка роста". Охват дополнительным образованием составил 455 человек. В 2021 году планируется создание аналогичных Центров в трех средних школах района.

На реализацию федерального проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография") выделено более 12 миллионов рублей. Созданы службы сиделок на дому для граждан пожилого возраста, приобретен автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями.

По нацпроекту "Экология" в районе с 2019 года ведутся работы по расчистке озера села Половинное. Общая стоимость работ составляет 64 миллиона рублей. В результате у жителей появится зона отдыха.

По данным пресс-службы областного правительства, всего на реализацию нацпроектов в этом году в Краснозерском районе будет направлено более 122 миллионов рублей.

Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко отметил результаты работы в сельском хозяйстве. В этом году зафиксирован прирост посевной площади на 1700 гектаров. Продолжена интенсификация отрасли: внесены рекордные объемы минеральных удобрений, приобретены элитные семена новых сортов. Однако на итогах уборочной кампании сказались неблагоприятные погодные условия. Валовой сбор зерна - 241 тысяча тонн при урожайности 17,8 центнера с гектара, что ниже прошлогодних показателей. Доля краснозерских хлеборобов в областных показателях - девять процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части