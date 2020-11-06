Сибирские ученые разработали уникальный сверхпроводящий магнит

В Новосибирске продолжается строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), который реализуется в рамках национального проекта "Наука". Он позволит проводить исследования с использованием синхротронного и терагерцевого излучения. Если на обычном рентгеновском снимке можно увидеть статическую картинку строения вещества, то СКИФ будет снимать кино "из жизни атомов и молекул".

Конечно, для такой съемки требуется уникальная техника. И недавно специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали прототип сверхпроводящего устройства, которое позволит изучать особенности строения веществ со сложной магнитной структурой. В частности, редкоземельных элементов - основы современной электроники.

- Чтобы с помощью рентгеновского излучения получать информацию об их структуре, нужно уметь выделять полезную информацию от шума, - отмечает советник дирекции ИЯФ СО РАН Николай Мезенцев. Именно для этого новосибирские физики и сконструировали уникальный сверхпроводящий магнит, так называемый "эллиптический ондулятор". Благодаря необычной расстановке сверхпроводящих катушек, в нем создается магнитное поле, изменяющееся по спирали.

- Сверхпроводящие катушки ставятся крест-накрест под углом 90 градусов, таким образом, выходящее вверх магнитное поле из нижнего ряда катушек сталкивается с противоположно направленным магнитным полем из верхнего ряда, - поясняет аспирант ИЯФ СО РАН Павел Каноник. - Встретившись, ни одно из этих полей не может замкнуться на самом себе, это создает поле, вращающееся по спирали.

Хотя эксперименты со спиральными ондуляторами с вращающимся магнитным полем ведутся более 50 лет, схема установки, предложенная в Институте, реализована впервые в мире.

Справка "РГ"

Проект ЦКП "СКИФ" реализуется в рамках национального проекта "Наука" для создания сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований в 2024-м. Ориентировочная стоимость проекта - 37,1 миллиарда рублей.