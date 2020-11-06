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06.11.2020 08:29

Город от ума

Smart-технологии становятся привычными для новосибирцев
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 250(8304)
В этом году международный форум "Городские технологии", который в пятый раз прошел в Новосибирске, самим форматом своего проведения соответствовал главным обсуждаемым темам - "Искусственный интеллект на службе города" и "Город в период угрозы пандемии". Из-за угрозы распространения COVID-19 мероприятия проходили в смешанном формате - офлайн и онлайн.
Искусственный интеллект уже помогает горожанам в бытовых ситуациях. Фото: Татьяна Кравченко Искусственный интеллект уже помогает горожанам в бытовых ситуациях. Фото: Татьяна Кравченко
Искусственный интеллект уже помогает горожанам в бытовых ситуациях. Фото: Татьяна Кравченко

Благодаря этому участниками стали восемьдесят спикеров-экспертов в области smart city, руководители муниципалитетов, крупных компаний госкорпораций, научных учреждений и вузов со всего мира. Ведь для того чтобы представить свою разработку и поделиться идеей, вовсе необязательно покупать билет на самолет. Теперь это можно сделать, не выходя из дома.

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Так, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, выступая из своего кабинета по видеосвязи, затронул актуальную тему борьбы с коронавирусом. По его словам, ученые работают над созданием цифровой платформы, которая позволит отслеживать динамику распространения COVID-19, получать консультации специалистов и оперативно принимать решения.

- Еще одно направление работы научных организаций СО РАН - создание генетической карты здоровья жителей Новосибирской области, основанной на использовании систем искусственного интеллекта. В карте будут учтены образ жизни и питания пациента, наследственность и ряд других факторов. На их основе можно будет составить личную программу поддержания здоровья. В ближайшем будущем все жители региона смогут иметь генетические паспорта, которые необходимы для индивидуального подхода к лечению, - отметил Валентин Пармон.

В числе перспективных разработок - антисептики, средства для обеззараживания воздуха, рециркуляторы. Наибольший интерес у участников форума вызвал рамочный металлодетектор, который позволяет при большом потоке людей быстро определять температуру тела человека и распознавать лица.

- Такое оборудование можно устанавливать, например, на входе в учебные заведения, магазины или метро, - предложил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Тем временем в гимназии N1 и лицее N22 Новосибирска внедряют биометрическую систему распознавания лиц "Умная школа". Как пояснил министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов, преимущество системы в том, что она "запоминает" лица не только школьников, но и тех, кто их сопровождает.

Одной из лучших разработок на российском уровне признан "Виртуальный робот-консультант в МФЦ". Это сервис автоматического обслуживания заявителей, включающий интеллектуального голосового и текстового помощника Николая и мобильное приложение "Многофункциональный центр Новосибирской области". Как отметил Анатолий Дюбанов, благодаря сервису проще получить справочную информацию, меньше времени уходит на ожидание ответов на линии в часы пик.

Опыт предыдущих форумов "Городские технологии" показывает, что лучшие практики власти стремятся применить в городском хозяйстве. Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько напомнил, что в 2018 году был реализован проект "Умные светофоры". Автоматизированная система управления светофорными объектами позволила оптимизировать движение на одной из основных улиц левобережья и сократить заторы. В 2019 году установлены многофункциональные опоры освещения сквера на улице. Модульная мультисервисная платформа совмещает энерго-сберегающее освещение, видеонаблюдение, систему экстренной связи и городской Wi-Fi.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Стали известны города, где испытают "умные дороги"

В этом году началась реализация проекта "Умные остановки", и на форуме заключено соглашение о другом пилотном проекте - "Умная улица", предусматривающем создание инфраструктуры (опытного участка) для беспилотного транспорта. Такой опыт уже есть в Московской области, Калуге.

Еще одно соглашение подписано с компанией "Яндекс", которая планирует создать карты качества автодорог для дорожных служб города, а также про-анализировать автомобильный и пешеходный трафики. Это позволит более эффективно настроить работу городских светофоров и равномерно распределить транспортные потоки.

Ассоциация по развитию информационно-коммуникационных технологий в рамках заключенного с мэрией Новосибирска соглашения предоставит разработки для реализации проектов "Умный город", "Безопасный город", "Интеллектуальные транспорт-ные системы".

Новые перспективы в области смарт-технологий, градостроительства, инноваций открывает и сотрудничество Новосибирска с городами-побратимами. Так, мэр японского Саппоро Кацухиро Акимото рассказал на форуме об информационной платформе, благодаря которой жители и гости японского города могут получать актуальную информацию, например, о снегопадах (Саппоро - один из самых заснеженных городов мира), заторах на дорогах во время снегопадов, уборке улиц, предотвращении автомобильных пробок в затрудненных погодных условиях, а также о здоровом образе жизни.

Опыт города-побратима может быть реализован в сибирской столице.

- Мы давно выбрали концепцию SmartCity. Это особенно актуально в связи с необходимостью модернизации городской инфраструктуры к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. У Новосибирска есть серьезные возможности для разработки продуктов на основе систем искусственного интеллекта. В этой связи мы плотно сотрудничаем с регионом. Сегодня много проектов предлагается в сфере благоустройства, озеленения - во всех общественных пространствах предусмотрен доступ к Wi-Fi, кнопкам безопасности. Информационный объем растет и будет только увеличиваться. И к этому тоже надо быть готовыми, - резюмировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Справка РГ

Форум "Городские технологии" - это открытая площадка, на которой взаимодействуют профессионалы-разработчики и интеграторы smart-решений, представители инновационного бизнеса и власти, государственных корпораций, высокотехнологичных компаний. Организаторы - мэрия Новосибирска и Сибирское отделение Российской академии наук.

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