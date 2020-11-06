В этом году международный форум "Городские технологии", который в пятый раз прошел в Новосибирске, самим форматом своего проведения соответствовал главным обсуждаемым темам - "Искусственный интеллект на службе города" и "Город в период угрозы пандемии". Из-за угрозы распространения COVID-19 мероприятия проходили в смешанном формате - офлайн и онлайн.

Благодаря этому участниками стали восемьдесят спикеров-экспертов в области smart city, руководители муниципалитетов, крупных компаний госкорпораций, научных учреждений и вузов со всего мира. Ведь для того чтобы представить свою разработку и поделиться идеей, вовсе необязательно покупать билет на самолет. Теперь это можно сделать, не выходя из дома.

Так, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, выступая из своего кабинета по видеосвязи, затронул актуальную тему борьбы с коронавирусом. По его словам, ученые работают над созданием цифровой платформы, которая позволит отслеживать динамику распространения COVID-19, получать консультации специалистов и оперативно принимать решения.

- Еще одно направление работы научных организаций СО РАН - создание генетической карты здоровья жителей Новосибирской области, основанной на использовании систем искусственного интеллекта. В карте будут учтены образ жизни и питания пациента, наследственность и ряд других факторов. На их основе можно будет составить личную программу поддержания здоровья. В ближайшем будущем все жители региона смогут иметь генетические паспорта, которые необходимы для индивидуального подхода к лечению, - отметил Валентин Пармон.

В числе перспективных разработок - антисептики, средства для обеззараживания воздуха, рециркуляторы. Наибольший интерес у участников форума вызвал рамочный металлодетектор, который позволяет при большом потоке людей быстро определять температуру тела человека и распознавать лица.

- Такое оборудование можно устанавливать, например, на входе в учебные заведения, магазины или метро, - предложил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Тем временем в гимназии N1 и лицее N22 Новосибирска внедряют биометрическую систему распознавания лиц "Умная школа". Как пояснил министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов, преимущество системы в том, что она "запоминает" лица не только школьников, но и тех, кто их сопровождает.

Одной из лучших разработок на российском уровне признан "Виртуальный робот-консультант в МФЦ". Это сервис автоматического обслуживания заявителей, включающий интеллектуального голосового и текстового помощника Николая и мобильное приложение "Многофункциональный центр Новосибирской области". Как отметил Анатолий Дюбанов, благодаря сервису проще получить справочную информацию, меньше времени уходит на ожидание ответов на линии в часы пик.

Опыт предыдущих форумов "Городские технологии" показывает, что лучшие практики власти стремятся применить в городском хозяйстве. Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько напомнил, что в 2018 году был реализован проект "Умные светофоры". Автоматизированная система управления светофорными объектами позволила оптимизировать движение на одной из основных улиц левобережья и сократить заторы. В 2019 году установлены многофункциональные опоры освещения сквера на улице. Модульная мультисервисная платформа совмещает энерго-сберегающее освещение, видеонаблюдение, систему экстренной связи и городской Wi-Fi.

В этом году началась реализация проекта "Умные остановки", и на форуме заключено соглашение о другом пилотном проекте - "Умная улица", предусматривающем создание инфраструктуры (опытного участка) для беспилотного транспорта. Такой опыт уже есть в Московской области, Калуге.

Еще одно соглашение подписано с компанией "Яндекс", которая планирует создать карты качества автодорог для дорожных служб города, а также про-анализировать автомобильный и пешеходный трафики. Это позволит более эффективно настроить работу городских светофоров и равномерно распределить транспортные потоки.

Ассоциация по развитию информационно-коммуникационных технологий в рамках заключенного с мэрией Новосибирска соглашения предоставит разработки для реализации проектов "Умный город", "Безопасный город", "Интеллектуальные транспорт-ные системы".

Новые перспективы в области смарт-технологий, градостроительства, инноваций открывает и сотрудничество Новосибирска с городами-побратимами. Так, мэр японского Саппоро Кацухиро Акимото рассказал на форуме об информационной платформе, благодаря которой жители и гости японского города могут получать актуальную информацию, например, о снегопадах (Саппоро - один из самых заснеженных городов мира), заторах на дорогах во время снегопадов, уборке улиц, предотвращении автомобильных пробок в затрудненных погодных условиях, а также о здоровом образе жизни.

Опыт города-побратима может быть реализован в сибирской столице.

- Мы давно выбрали концепцию SmartCity. Это особенно актуально в связи с необходимостью модернизации городской инфраструктуры к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. У Новосибирска есть серьезные возможности для разработки продуктов на основе систем искусственного интеллекта. В этой связи мы плотно сотрудничаем с регионом. Сегодня много проектов предлагается в сфере благоустройства, озеленения - во всех общественных пространствах предусмотрен доступ к Wi-Fi, кнопкам безопасности. Информационный объем растет и будет только увеличиваться. И к этому тоже надо быть готовыми, - резюмировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Справка РГ

Форум "Городские технологии" - это открытая площадка, на которой взаимодействуют профессионалы-разработчики и интеграторы smart-решений, представители инновационного бизнеса и власти, государственных корпораций, высокотехнологичных компаний. Организаторы - мэрия Новосибирска и Сибирское отделение Российской академии наук.