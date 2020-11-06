Улицу Титова в Новосибирске продлили на 760 метров

В Новосибирске завершен второй этап строительства улицы Титова. В результате одна из важных магистралей левобережной части города стала длиннее на 760 метров.

Новый дорожный объект принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, ускорить строительство позволило эффективное использование дополнительных средств, выделенных правительством Новосибирской области.

- Мы запускаем очередной этап новой дороги по улице Титова, раньше никакой дороги здесь не было. Мы строим ее третий год, первый этап был сдан в 2019 году. Второй участок запускаем досрочно, по планам его должны были сдать годом позже. Это позволит в следующем году быстрее приступить к очередному этапу строительства, - рассказал глава города о реализации проекта.

Планируется, что движение на этом участке откроется 7 ноября. В дальнейшем по нему пустят общественный транспорт.

По данным пресс-центра мэрии, общая протяженность автомобильной дороги по улице Титова составляет 2,2 километра. Она строится в три этапа. Первый - от улицы Бийской до улицы Заозерной - был завершен в июне 2019 года. Второй этап - это участок от улицы Заозерной до улицы Порт-Артурской. Общая стоимость работ двух этапов, которые в качестве подрядчика выполнил "Новосибирскавтодор", превысила 392 миллиона рублей.

В 2021 году предстоит третий этап. Его конфигурация еще окончательно не утверждена. Изначально планировалось продлить улицу Титова до улицы Дукача. Но в ходе реализации проекта появился другой вариант - реконструировать улицу Порт-Артурскую в сторону улицы Невельского.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Сейчас идут обсуждения. Специалисты склоняются к тому, что следующим этапом нужно строить дорогу по улице Порт-Артурской в сторону Станционной, выходить на железнодорожный переезд и делать большую развязку. Это существенно разгрузит выезд из быстро развивающегося микрорайона Чистая Слобода, - отметил мэр Анатолий Локоть.