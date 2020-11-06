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06.11.2020 14:55
Рубрика: Власть

Улицу Титова в Новосибирске продлили на 760 метров

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске завершен второй этап строительства улицы Титова. В результате одна из важных магистралей левобережной части города стала длиннее на 760 метров.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Новый дорожный объект принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, ускорить строительство позволило эффективное использование дополнительных средств, выделенных правительством Новосибирской области.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Мы запускаем очередной этап новой дороги по улице Титова, раньше никакой дороги здесь не было. Мы строим ее третий год, первый этап был сдан в 2019 году. Второй участок запускаем досрочно, по планам его должны были сдать годом позже. Это позволит в следующем году быстрее приступить к очередному этапу строительства, - рассказал глава города о реализации проекта.

Планируется, что движение на этом участке откроется 7 ноября. В дальнейшем по нему пустят общественный транспорт.

По данным пресс-центра мэрии, общая протяженность автомобильной дороги по улице Титова составляет 2,2 километра. Она строится в три этапа. Первый - от улицы Бийской до улицы Заозерной - был завершен в июне 2019 года. Второй этап - это участок от улицы Заозерной до улицы Порт-Артурской. Общая стоимость работ двух этапов, которые в качестве подрядчика выполнил "Новосибирскавтодор", превысила 392 миллиона рублей.

В 2021 году предстоит третий этап. Его конфигурация еще окончательно не утверждена. Изначально планировалось продлить улицу Титова до улицы Дукача. Но в ходе реализации проекта появился другой вариант - реконструировать улицу Порт-Артурскую в сторону улицы Невельского.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Сейчас идут обсуждения. Специалисты склоняются к тому, что следующим этапом нужно строить дорогу по улице Порт-Артурской в сторону Станционной, выходить на железнодорожный переезд и делать большую развязку. Это существенно разгрузит выезд из быстро развивающегося микрорайона Чистая Слобода, - отметил мэр Анатолий Локоть.

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