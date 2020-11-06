В Алтайском крае самозанятые получили доступ к господдержке

В Алтайском крае растет число тех, кто решил легализовать свой микробизнес. За три с половиной месяца действия закона о самозанятых в регионе этот статус получило 7,7 тысячи человек. А в октябре им открыли доступ к государственной поддержке. Теперь таксисты, парикмахеры, репетиторы могут обращаться за грантами, микрозаймами, кредитными гарантиями и другими видами помощи, предусмотренными для малого бизнеса.

Регистрировать самозанятых в Алтайском крае начали с 1 июля 2020 года. Но к этому времени в регионе уже работало около двух тысяч "микробизнесменов" с таким статусом - они получили его в других субъектах РФ, которые раньше Алтайского края вступили в пилотный проект по выводу из тени владельцев микробизнеса.

- Мы прогнозировали, что за полгода на новый режим уплаты налога на профессиональный доход перейдут не менее четырех тысяч граждан, официально став самозанятыми, - отметил начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. - Но уже к середине октября их оказалось почти вдвое больше - 7,7 тысячи. Из них 5,6 тысячи зарегистрировались начиная с 1 июля, и еще 2,1 тысячи жителей края работали ранее, получив этот статус в других регионах страны.

Больше всего среди новоиспеченных самозанятых - парикмахеров, косметологов, специалистов ногтевого сервиса, а также водителей такси и грузовых автомобилей. По мнению Александра Евстигнеева, новый налоговый режим оказался таким востребованным не только из-за низких ставок, но и из-за простоты регистрации и администрирования. Действительно, чтобы стать самозанятым, достаточно внести свои данные в мобильное приложение "Мой налог". А чтобы платить четыре или шесть процентов с поступивших за оказанные услуги доходов, надо в том же приложении формировать чеки, и налог будет рассчитан автоматически. Никаких других сборов и страховых взносов платить не нужно. Взносы в фонд обязательного медицинского страхования будут идти с того же налога на профдоход. А вот в Пенсионный фонд отчислений нет. Так что на пенсию самозанятым придется копить самим.

Новый налог на профессиональный доход был введен не только для того, чтобы вывести из тени микробизнес, но и как одна из альтернатив единому налогу на вмененный доход, который

с 1 января 2021 года будет отменен. Большинство предпринимателей в Алтайском крае платили именно ЕНВД, поэтому им необходимо выбрать другой налоговый режим. При этом упрощенная система налогообложения (УСН) подходит не всем, а патенты не пользуются спросом у малого бизнеса. Теперь появился налог на профессиональный доход, и, по данным регионального управления ФНС, на него уже перешли 150 предпринимателей, ранее пользовавшихся ЕНВД. Это 25 процентов из тех, кто уже выбрал новую форму налогообложения, большинство же (более 70 процентов) перешло на УСН, и только около трех процентов - на патентную систему. Правда, основная масса предпринимателей пока не спешит с выбором и надеется, что в сложных "пандемических" условиях все-таки продлят действие единого налога.

Для тех, кто уже выбрал налог на профдоход, с 15 октября в Алтайском крае утвердили поправки к закону о предпринимательстве, которые открыли самозанятым доступ к государственной поддержке. Хотя эти поправки вступают в силу сразу после опубликования, в полной мере они заработают с нового года, когда институты поддержки отработают механизмы финансовой, организационной, информационной помощи новым представителям малого бизнеса.

На какие виды поддержки могут рассчитывать таксисты, частники-дальнобойщики, визажисты, нейл-дизайнеры, няни, репетиторы?

- Они могут подать заявку о предоставлении в аренду на льготных условиях помещения, находящегося в муниципальной собственности, могут рассчитывать на льготные лизинговые программы, на бесплатную консультационную помощь, - пояснил зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин.

Также они имеют право на получение льготных кредитов в региональном фонде микрозаймов или госгарантий для оформления займов в коммерческих банках, претендовать на гранты для ремесленников и начинающих фермеров.

Кстати

Господдержка, предусмотренная для тех, кто занимается инновациями в производстве, внешнеэкономической деятельностью, туризмом, социальным предпринимательством, на самозанятых не распространяется. Эти виды помощи доступны только для ИП и малых предприятий. В правительстве Алтайского края подчеркнули, что дополнительная государственная поддержка самозанятых нацелена именно на то, чтобы они могли развивать свое небольшое дело и впоследствии стать индивидуальными предпринимателями и руководителями компаний.