Девяносто лет назад было открыто движение по Туркестано-Сибирской железной дороге, связавшей Сибирь с Центральной Азией. Эта магистраль в начале прошлого века дала старт индустриализации и бурному экономическому развитию прилегающих территорий. Сегодня Турксиб остается важнейшей артерией для внешнеэкономического сотрудничества регионов СФО с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Ведь на долю этих республик приходится почти десять процентов всего сибирского экспорта.

Проблему индустриального, инфраструктурного строительства и его значения для развития регионов обсудили участники международной научной конференции, прошедшей в Алтайском госуниверситете, - историки, экономисты, обществоведы из России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

- В начале двадцатого века железная дорога стала локомотивом развития промышленности в Сибири и Центральной Азии, - отметил ректор АлтГУ Сергей Бочаров. - Индустриализация началась именно со строительства железных дорог, которое стимулировало рост промышленности. С открытием Турксиба стали развиваться инфраструктура, поддерживающие ее отрасли, разработка новых месторождений полезных ископаемых, возникли новые рынки сбыта. А когда в 1990-е годы были утеряны эти интеграционные и кооперационные связи, многие сферы экономики и в республиках, и в Сибири оказались подорваны. На примере Турксиба мы видим, что от интеграции и кооперации выигрывают все участники, если правильно выстроить взаимовыгодное сотрудничество.

По словам профессора АлтГУ Юлии Лысенко, в начале прошлого века Турксиб был необходим молодому советскому государству, чтобы поставлять хлеб и уголь в Центральную Азию, а оттуда везти хлопок. В 1920-е годы с территории нынешнего Алтайского края можно было ежегодно отправлять до 34 миллионов пудов хлеба, но из-за отсутствия прямого сообщения все грузы приходилось везти окружным путем по железнодорожной линии "Барнаул - Оренбург - Ташкент". И строительство Турксиба решило эту проблему.

Благодаря поставкам сибирского хлеба центрально-азиатские республики СССР к середине 1930-х годов смогли более чем в два раза увеличить посевные площади под хлопок, и страна отказалась от импорта этого сырья. А в годы Великой Отечественной войны Турксиб стал стратегической артерией, по которой в Сибирь, на Урал и в Центральную Азию было эвакуировано более 240 промышленных предприятий. Именно в годы войны в Алтайском крае, кроме основного аграрного, сформировалось и промышленное ядро экономики, которое активно развивалось и в послевоенные годы. Поставки хлопка из Центральной Азии способствовали развитию легкой промышленности на Алтае: в 1934 году в крае пустили меланжевый комбинат, а в 1955-м - хлопчатобумажный.

- Сегодня Туркестано-Сибирская железнодорожная дорога - это важная стратегическая артерия, которая связывает экономическое пространство Сибирского региона РФ с государствами Центральной Азии и обеспечивает их эффективное региональное и приграничное сотрудничество в различных отраслях экономики, - подчеркнула Юлия Лысенко. - Благодаря Турксибу Казахстан, Узбекистан и Кыргызская Республика для Алтайского края и других регионов Западной Сибири стали одним из наиболее перспективных и реально работающих направлений внешней торговли и производственного сотрудничества.

Справка РГ

Сибиряки поставляют в Центральную Азию продовольствие и сельхозсырье, древесину, топливо, кокс, вагоны, котлы, машины и оборудование. А закупают в соседних республиках мясо, овощи, топливо, минеральное сырье, изделия из пластмассы и тоже машины и оборудование. Так, по данным Сибирского таможенного управления, за восемь месяцев 2020 года доля поставок в эти три центральноазиатские республики достигла половины всего объема экспорта из Алтайского края. Самым крупным экспортером стал Казахстан. В общем объеме импорта в край на Казахстан, Узбекистан и Киргизию приходится около 28 процентов, при этом Казахстан лишь немного уступил КНР. А вот для Омской области Республика Казахстан - самый крупный экспортер и импортер.