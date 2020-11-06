В центре Кемерова река окрасилась в красный цвет

Власти столицы Кузбасса устанавливают источник загрязнения реки Искитимки, вода которой окрасилась в красный цвет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии, к обследованию водоема уже приступила оперативная группа, которая пытается установить источник загрязнения. Информацию направят и в управление Роспотребнадзора.

Фото и видео реки с покрасневшей водой горожане ранее опубликовали в социальных сетях. "Кто видел сегодня Искитимку? Она сегодня не река, она - клюквенный кисель. К сожалению, камера не передает оттенок, но, возле куста, на небольшом пятне прежнего цвета реки разница заметна. Что будет с семьями уток, которые растили здесь свои потомства все лето…", - написал в комментариях один из пользователей.