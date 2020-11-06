В Иркутске нарушителей ПДД вычислили по видео из соцсетей

В Иркутске ГИБДД установила личности двух водителей из свадебного кортежа, которые допустили несколько грубых нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба МВД Иркутской области, доказательством стало видео из социальных сетей. На нем видно, как иномарки совершают опасные виражи в плотном потоке машин, перестраиваясь из одной полосы в другую.

Запись попала на страницы одного из аккаунтов интернет-сообществ Приангарья. В тот же день инспекторы установили нарушителей и привлекли их к административной ответственности, рассказали в полиции.

Нарушителям 24 года и 55 лет. Оба признали свою вину.