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06.11.2020 06:37
Рубрика: Власть

Театр начинается с финансов

Текст: Сергей Бондаренко (председатель комиссии по муниципальной собственности городского Совета Новосибирска)
Российская газета - Экономика Сибири № 250(8304)
В середине этого года наконец-то началась реконструкция здания по улице Максима Горького, 52, в котором будет жить и работать уникальный новосибирский драматический театр Сергея Афанасьева. Это масштабный и очень интересный проект стоимостью более полумиллиарда рублей, половина из которых будет потрачена на реконструкцию здания, а остальные - на при-обретение уникального оборудования. Финансирование запланировано в том числе из средств федерального бюджета - в рамках национального проекта "Культура". Наверное, работы на объекте ведутся медленнее, чем хотелось бы, пока освоена только десятая часть сметы - около пятидесяти миллионов рублей. Но я в таких случаях говорю: не так важно, что медленно, главное, что хорошо.

Напомню: по плану реконструкция и обустройство должны закончиться в 2022 году. А объем работ здесь очень серьезный. Надо заменить деревянные перекрытия на железобетонные, усилить фундамент, укрепить имеющиеся несущие конструкции и возвести новые.

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Запланировано очистить все внутреннее пространство, оборудовать дополнительный цокольный этаж, где будут находиться гардероб и туалетные комнаты, а также актерский буфет, репетиционный зал и помещения для цехов театра и хранения костюмов и декораций. Здание также станет на этаж выше. И это только подготовительный этап. После реконструкции площадь театра составит почти три тысячи квадратных метров. Далее предстоит создать и оборудовать зрительный зал на 211 мест - и это вдвое больше, чем существующий зал. И, конечно, сделать интерьеры и все пространство достойным, чтобы называться храмом Мельпомены.

Важно, что внешние контуры здания решено сохранить. Более того, мэр города Анатолий Локоть предложил оставить культурному объекту и прежнее название - "Пионер". Полностью согласен с таким решением, ведь это по-настоящему историческое место в центре Новосибирска. Это был дом купца Ерофеева, а с 15 января 1910 года здесь открылся электро-театр "Фарс", потом в этих стенах были клуб "Юных ленинцев", театр юного зрителя, детский кинотеатр "Юнгштурм" - в честь германской молодежной организации пролетарской обороны, который в 1941 году по понятным причинам переименовали в "Пионер".

Уверен, что открытие театрального сезона в 2022 году станет не только праздником для всех почитателей Сергея Афанасьева, но и открытием новой интереснейшей страницы в истории этого уникального здания и всего Новосибирска.

Цифра

250 миллионов рублей из средств федерального бюджета выделено на реконструкцию здания Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева в рамках нацпроекта "Культура".

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