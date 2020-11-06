В Омской области ввели новые меры господдержки

В Омской области ввели новые послабления для предпринимателей. Они направлены как на развитие крупных промышленных предприятий, так и на поддержку стартапов. В списке льгот - "нулевой" налог на имущество, транспорт, а также налоговые каникулы для начинающих бизнесменов.

Первый с начала пандемии пакет налоговых преференций для предпринимателей областное Законодательное собрание приняло в мае этого года. Теперь его дополнили новыми льготами.

В перечне - меры, направленные на снижение налоговой нагрузки на бизнес. Они касаются 49 видов деятельности в сферах обрабатывающего производства, торговли, гостиничного бизнеса, общепита, образования, социальных, бытовых услуг, спорта и организации досуга. Еще одна льгота - продление на 2021 год действия пониженной ставки в размере 1,1 процента по налогу на имущество для семнадцати видов экономической деятельности, включая перевозку пассажиров и автотранспортные услуги.

Поддержали законодатели и стартапы. Речь идет о трехлетних налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, занятых в производственной, научной, социальной сферах, а также в сегменте бытовых услуг.

Сразу несколько новых стимулов предусмотрены для инвесторов.

- В частности, один из законов освобождает организации, заключившие соглашение о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности с минпромторгом России, от уплаты налога на имущество на пять лет, - поясняет региональный министр экономики региона Анна Негодуйко. - От данного налога освобождаются управляющие компании индустриальных, агропромышленных парков, промышленных технопарков и их резиденты. По упрощенной системе для указанных категорий налогоплательщиков устанавливаются минимальные ставки - один и пять процентов. Для резидентов особой экономической зоны установлены льготы по налогу на прибыль. Помимо этого, они будут на десять лет освобождены от уплаты транспортного налога.

Еще один законопроект направлен на предоставление инвесторам гарантий стабильности при реализации проектов. Новым инструментом, обеспечивающим такие гарантии, станет соглашение с региональным правительством о защите и поощрении капиталовложений.

Новые меры начнут действовать в Омской области с января 2021 года.

Прямая речь

Владимир Варнавский, председатель Законодательного собрания Омской области:

- В сегодняшнем списке новых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - семь законов. Цена данных поправок для регионального бюджета - более одного миллиарда рублей. Но мы идем на это сознательно, вопреки мнениям финансовых институтов. В нынешнее непростое время важно сохранить рабочие места и поддержать бизнес.