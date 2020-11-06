В Сибири начали проверку фактов жестокого обращения с детьми в клинике

Новосибирские следователи начали проверку после размещенного в сети видео, на котором медсестра городской туберкулезной больнице хватает ребенка за волосы и бросает в кровать.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, эти действия носят признаки жестокого обращения с детьми. Теперь следователи должны выяснить все обстоятельства произошедшего инцидента, вероятно такие действия носили систематический характер. Во всяком случае, так утверждает женщина, ставшая автором ролика.

Она опубликовала видео в соцсетях, пояснив, что находится на "двухнедельной самоизоляции" в больничной палате вместе со своими детьми. А вот за стенкой несколько детей лежат в стационаре без родителей.

По словам женщины, на днях ее около 7 утра разбудил шум в соседней палате. Заглянув туда, она увидела бегущую девочку, которую медсестра вдруг схватила за волосы и ударила по лицу.

По словам взрослой пациентки, она не поверила своим глазам, ведь эта же медсестра еще недавно любезно улыбалась ей и детям. Именно поэтому мама решила установить в детской палате скрытое видеонаблюдение на время сончаса.

Просмотрев видео, автор обращения увидела, как та же самая медсестра тащит ребенка за волосы и укладывает в кровать. Дальнейшую съемку осуществить женщине не удалось, так ее заметила другая работница больницы и пригрозила полицией.

В свою очередь пациентка заявила, что будет добиваться увольнения "жестокой" медсестры, после чего обратилась в Следственный комитет. Теперь по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.