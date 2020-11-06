Власти Томской области приняли решение установить для предприятий общепита время работы с шести часов утра до полуночи. До этого кафе, рестораны и бары могли работать до 23:00 часов. Губернатор региона Сергей Жвачкин, комментируя это решение, отметил, что Томск "все-таки университетский, студенческий город". "Безусловно, при этом и владельцы бизнеса, и посетители заведений должны строго соблюдать все правила безопасности", - подчеркнул он.

Ранее администрация области выделила средства на выплату компенсаций кафе и ресторанам. Им возместят затраты на коммунальные услуги и доставку еды клиентам.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, общепит понес колоссальные финансовые потери. Залы ресторанов и кафе были закрыты для посетителей более четырех месяцев. Летние веранды, которые разрешили открыть в июле, не спасли ситуацию. Выручка в отрасли существенно снизилась.

- В регионе работает порядка 800 ресторанов, кафе, закусочных, столовых с залами обслуживания. Практически все они показывают убытки. Редко кому удалось выйти в ноль. Некоторым заведениям пришлось закрыться, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

Чтобы удержаться на плаву, предпринимателям пришлось быстро переформатировать бизнес и освоить обслуживание клиентов на дому. Рестораторы в срочном порядке разрабатывали специальное меню и заключали договоры с крупнейшими агрегаторами доставки еды.

- Сегодня около сотни томских ресторанов и кафе пользуются услугами федерального сервиса "Яндекс.Еда", еще пятьдесят - услугами Delivery Club, - отмечает Наталия Забавнова.

По словам предпринимателей, комиссия агрегатора составляет 20-35 процентов от стоимости заказа. Это существенная сумма. К примеру, если клиент заказывает три пиццы общей стоимостью в одну тысячу рублей, то триста из них заберет себе курьерская служба. Однако собственники заведений вынуждены соглашаться на такие условия. Ведь доставка готовых блюд позволяет в первую очередь сохранить коллектив. Трудовой ресурс - сегодня одна из основных проблем сферы услуг.

За счет средств областного бюджета предприятиям общественного питания планируется возместить затраты на агрегаторов за апрель-август 2020 года. Кафе и ресторанам субсидируют не более пятидесяти процентов расходов на такие сервисы, при этом сумма компенсации не должна превышать сто тысяч рублей.

- Мы начали сотрудничать с федеральными сервисами по доставке еды одними из первых в регионе. Оплата за услуги агрегаторов, действительно, "съедает" практически весь наш заработок, но другого выхода сейчас нет. Собственная курьерская служба пока не может справиться со всем потоком заказов, не хватает рабочих рук. Поэтому бюджетная субсидия будет очень востребованной. Это позволит нам погасить половину суммы платы за аренду помещений, - прокомментировала корреспонденту "РГ" решение властей директор томских кондитерских "TORTA" и кафе "Гости" Оксана Березина.

Из средств бюджета региона общепиту, сотрудничающему с агрегаторами, будет выделено около пяти миллионов рублей. По предварительным данным, на получение субсидий претендует около пятидесяти заведений.

Кафе и рестораны также могут получить субсидии на оплату коммунальных услуг. Компенсация будет выплачена предпринимателям за весь период самоизоляции.

Прямая речь

Андрей Антонов, заместитель губернатора Томской области:

- В Томской области создан совет предпринимателей при штабе по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Власти советовались с бизнесом по вопросу времени открытия и закрытия кафе. Губернатор поддержал просьбу дать возможность работать с 06:00 до 24:00, при том, что на федеральном уровне рекомендовано до 23:00 часов. Мы учли мнение, что это значимый час, который иногда приносит до 10-15 процентов всей дневной выручки. При обсуждении вопроса предприниматели подчеркивали, что главная мера поддержки - возможность работать.