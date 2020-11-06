В Томске создали бытовой прибор для оценки антиоксидантов в продуктах

Томские ученые разработали компактный и дешевый прибор для оценки антиоксидантной активности продуктов, БАДов и лекарственных настроек, который можно будет применять в быту. До сих пор для этого требовались лабораторные мощности.

Как передает РИА Новости, этот миниатюрный прибор, размером с копеечную монету, представляет собой пластинку из прозрачного полимера. Он реагирует на количество антиоксидантов, которые подавляют и задерживают протекающие в организме окислительные процессы, вредные для здоровья человека.

Сегодня наличие антиоксидантов измеряется в лабораториях на специализированном электрохимическом или фотометрическом оборудовании. С новым прибором, созданным совместными усилиями ученых Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского государственного университета (ТГУ), уровень этих полезных веществ можно будет измерить и на домашней кухне. С этой целью специалисты планируют разработать специальное программное обеспечение для гаджетов.

- Бытовой сенсор меняет цвет при контакте с жидкостями, обладающими антиоксидантной активностью, - поясняет профессор отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Михаил Гавриленко. - С его помощью любой человек сможет определять антиоксидантную полезность продуктов. Кроме того, сенсор обладает совместимостью с современным аналитическим оборудованием, и результат бытовых измерений может быть неоднократно перепроверен в лаборатории.

Внутри прозрачной полимерной матрицы томские ученые разместили индикаторную систему Сu(II) - неокупроин. При взаимодействии с антиоксидантом в сенсорной системе идет восстановительная реакция до Cu(I), вместе с неокупроином этот процесс дает желтый цвет. Такой подход позволил связать общую антиоксидантную активность с присутствием веществ фенольной природы.

Взяв за основу обычное оргстекло, разработчикам удалось изменить его структуру так, что пластинки меняют цвет при контакте с заранее заданным веществом. По словам Михаила Гавриленко, структура полимера имеет безграничные возможности для протекания "цветных" химических реакций практически с любыми заданными веществами. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.