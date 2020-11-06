В Дагестане нашли 10 средневековых склепов, украшения и меч-палаш

Новости

Ассистент судьи на матче ЦСКА - "Ростов" заменен после теста COVID-19 14:59
Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус 14:55
Вооруженного мужчину задержали в школе нидерландской принцессы в Гааге 14:50
В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку 14:26
В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей 14:26
Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье 14:17
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 14:15
В Москве школьница умерла на уроке 14:13
Мишустин указал на недобросовестную конкуренцию отдельных стран 14:09
Вышел новогодне-апокалиптический клип Little Big с Гариком Харламовым 14:05
Центр с уникальным оборудованием открыли в НАН Беларуси 13:49
Вышел тизер ремейка "Крутого Уокера" со звездой "Сверхъестественного" 13:46
В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 13:47
Рубрика: Общество

В Дагестане нашли 10 средневековых склепов, украшения и меч-палаш

Текст: Николай Грищенко
Фото: Агентство по охране культурного наследия РД Фото: Агентство по охране культурного наследия РД
Фото: Агентство по охране культурного наследия РД

В Хунзахском районе Дагестана археологи исследовали средневековое захоронение VIII-X веков нашей эры. Среди артефактов оказался стальной меч, украшения, бусы, браслеты и раковины каури, которые на протяжении 3500 лет являлись денежным эквивалентом в Азии и Африке.

Фото: wikipedia.org
В Силезии нашли обломки рухнувшего в 1919 году самолета с деньгами

Как сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия РД, археологический памятник удалось обнаружить местным жителям, проводивших земляные работы и сообщивших о находке ученым.

- На земляном срезе были обнаружены более десяти склепов, с захоронениями на глубине до трех метров. Среди находок есть железный клинок в форме "палаша" с остатками деревянных ножен, а также раковина каури, которая на протяжении 3,5 тысячи лет назад была денежным эквивалентом в Китае, - комментирует результаты первичного обследования Абдулмажид Абашилов.

Старший научный сотрудник Института археологии, истории и этнографии ДФИЦ РАН Гамзат Атаев полагает, что людей в могильнике хоронили в деревянных колодах. Раскопки склепов планируется начать после получения официального разрешения на археологические работы.

Наука Общество История Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно