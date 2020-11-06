В Дагестане нашли 10 средневековых склепов, украшения и меч-палаш

В Хунзахском районе Дагестана археологи исследовали средневековое захоронение VIII-X веков нашей эры. Среди артефактов оказался стальной меч, украшения, бусы, браслеты и раковины каури, которые на протяжении 3500 лет являлись денежным эквивалентом в Азии и Африке.

Как сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия РД, археологический памятник удалось обнаружить местным жителям, проводивших земляные работы и сообщивших о находке ученым.

- На земляном срезе были обнаружены более десяти склепов, с захоронениями на глубине до трех метров. Среди находок есть железный клинок в форме "палаша" с остатками деревянных ножен, а также раковина каури, которая на протяжении 3,5 тысячи лет назад была денежным эквивалентом в Китае, - комментирует результаты первичного обследования Абдулмажид Абашилов.

Старший научный сотрудник Института археологии, истории и этнографии ДФИЦ РАН Гамзат Атаев полагает, что людей в могильнике хоронили в деревянных колодах. Раскопки склепов планируется начать после получения официального разрешения на археологические работы.