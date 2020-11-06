КС РФ разъяснил правила наименования религиозных организаций

Коституционный суд РФ запретил контролирующим органам требовать от религиозных организаций размещения вывесок с полным наименованием, если те используют под свои нужды не здание целиком, а лишь помещение в нем.

Поводом к проверке положений ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" стал 30-тысячный штраф, наложенный на Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово жизни" из подмосковного Долгопрудного.

Небольшая местная община собиралась в частном доме пастора Андрея Мицкевича. Для нужд церкви выделили несколько комнат, разместили на их дверях необходимую информацию, остальная часть дома оставалась жилой. Однако прокуратура посчитала - и суд впоследствии эту позицию поддержал - что "Слово жизни" должно было разместить свое полное наименование таким образом, чтобы неопределенный круг лиц имел возможность "достоверно установить, какая именно организация осуществляет религиозную деятельность в данном месте". То есть указать это на внешней стене дома, на заборе или на воротах для проходящих мимо. За осуществление деятельности без указания официального полного наименования в соответствии со статьей 5.26 КоАП РФ "Слово жизни" оштрафовали на 30 тысяч рублей. Пятидесятники сочли такой подход нарушением своего конституционного права на свободу вероисповедания и принципа автономии религиозной организации.

- Заявитель добросовестно полагал, что исполняет возложенную на религиозные организации обязанность, размещая наименование непосредственно на входе в те помещения, где им осуществлялась деятельность, - указали они в обращении в КС РФ. - Однако неопределенность, содержащаяся в оспариваемых нормах, позволяет правоприменителям настаивать на ином толковании.

Решение КС основано на ранее высказанных правовых позициях, а потому вынесено без проведения публичных слушаний. Закон разрешает религиозным организациям беспрепятственно совершать свои обряды и церемонии в жилых помещениях, напомнил суд. Религиозная организация может быть зарегистрирована по адресу частного жилого дома, если собственник дал на это согласие, и подобные сведения общедоступны через ЕГРЮЛ. При этом последователи любой религии вправе ограничить доступ в свои ряды, поэтому "информирование неограниченного круга лиц непосредственно по месту деятельности религиозной организации о ее официальном полном наименовании не может рассматриваться как ее безусловная обязанность", указал КС.

Таким образом, нормы ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" не противоречат Конституции, поскольку не предполагают привлечения религиозной организации к административной ответственности за осуществление деятельности без указания своего официального полного наименования в виде вывески на жилом доме, адрес которого содержится в ЕГРЮЛ, если не осуществляет деятельность в этом доме либо использует только отдельные помещения.

- Для нас не принципиально, чтобы были признаны неконституционными сами нормы, - пояснил корреспонденту "РГ" адвокат "Силы жизни" Сергей Чугунов. - Прописать в законе все возможности размещения таблички с наименованием все-таки сложно. Но необходимо было толкование КС, чтобы исключить неоднозначность и возможности для произвола.

Дело пятидесятников из Долгопрудного подлежит пересмотру. По словам адвоката, заявление об этом будет подано в ближайшее время, потому что для общины численностью всего около двух десятков человек 30 тысяч рублей - существенные деньги.