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06.11.2020 11:46
Рубрика: Экономика

Названы лучшие города для ведения гостиничного бизнеса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербург, Казань и Екатеринбург вошли в финал 20-й Национальной гостиничной премии. Их признали лучшими городами для ведения гостиничного бизнеса. Первое место занял Петербург, сообщает администрация Северной столицы.

Фото: iStock
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Победа в номинации не стала неожиданной. Петербург имеет огромный туристский потенциал, это город, куда туристы готовы приезжать в любое время года. И даже весной, когда были введены жесткие противоэпидемические ограничения, были закрыты все музеи, парки и кафе, люди все равно приезжали, чтобы просто погулять по улицам города.

В прошлом году вклад туризма в экономику города составил 4,4 процента от ВРП, это означает, что туристы потратили в городе 376,8 миллиардов рублей.

Конечно, при таком масштабе ключевую роль играет гостиничная индустрия. Сейчас в Петербурге насчитывается 1061 классифицированная гостиница, из них 307 трехзвездочных, 112 - четырехзвездочных и 33 - пятизвездочных. Остальные средства размещения имеют статус "без звезд". В индустрии гостеприимства города трудится каждый десятый петербуржец.

В этом году по понятным причинам гостиничный бизнес оказался в сложном положении. Отели в Петербурге не закрывались, однако из-за естественного спада турпотока заполняемость в них резко упала относительно прошлогодних показателей. Так, по данным сервиса Hotel Advisors, в сентябре отели города были заполнены на 51 процент, это на 38 процентов ниже, чем в прошлом году. При этом средний тариф за сутки составил 3357, это на 13 процентов ниже, чем в сентябре прошлого года.

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