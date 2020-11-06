Послание потомкам от петербурженки нашли на полвека раньше из-за потепления

Двое спортсменов-серферов Софи Карран и Конор МакКлори из ирландского города Донегол нашли капсулу времени с посланием от жительницы Петербурга. Ожидалось, что послание будет вскрыто не меньше чем через 50 лет, но вмешалось глобальное потепление, сообщает местное издание Donegal Daily.

Вообще-то капсула была посвящена экспедиции ледокола "50 лет Победы", которая состоялась в 2018 году. Внутри спортсмены обнаружили фотографии, письма, меню, значки, небольшой рассказ о самой экспедиции и характеристиках корабля.

Карран и МакКлори не знают русского, но BBC уточняет, что два письма были на английском языке. Автора одного из посланий ребятам удалось найти в социальных сетях, оказалось, что письмо написала петербурженка по имени Светлана.

Девушка очень сильно удивилась сообщению из далекой Ирландии. Оказалось, что капсула была установлена во льдах недалеко от Северного полюса и Светлана полагала, что послание найдут не меньше чем через полвека. Но капсула не только раньше оказалась в океане, но и преодолела за два года расстояние не меньше четырех тысяч километров.

Стоит отметить, что одно из переведенных ирландскими спортсменами писем было как раз посвящено экологии, в послании говорилось, что арктические льды тают чрезмерно быстро и необходимо усилить заботу об окружающей среде, чтобы замедлить этот процесс.