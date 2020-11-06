В Калининграде в детском саду умер четырехлетний ребенок

В Калининграде идет доследственная проверка в связи с гибелью ребенка в одном из детских садов города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла сегодня, 6 ноября. По предварительным данным, группа воспитанников детсада гуляла во дворе учреждения под присмотром воспитателей.

Одна из воспитателей обнаружила на детской горке четырехлетнего мальчика, он был без сознания. Ребенка доставили в медицинский кабинет детского сада, где была констатирована смерть.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа регионального управления СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки лично контролирует руководитель управления Дмитрий Бочаров.

Кроме того, прокуратура Калининграда проводит проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних. По данным пресс-службы надзорного ведомства, на место происшествия выехал прокурор Калининграда Роман Васильев.

В ходе проверки, в частности, специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности оборудования для детской площадки. А также оценку действиям работников дошкольного учреждения.