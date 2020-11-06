В Мурманской области пройдет "Ночь наук"

В музейно-выставочном центре города Кировска Мурманской области 7 ноября состоится "Ночь наук" в онлайн-формате. Об этом сообщили в Кольском научном центре (КНЦ) РАН. На интернет-площадке МВЦ выступят с лекциями заполярные ученые.

В частности, в 17.00 с увлекательным рассказом "Химия магии света" выступит кандидат технических наук, научный сотрудник Центра наноматериаловедения КНЦ РАН Галина Калашникова.

В 18.00 слушатели смогут присоединиться к докладу "100-летие первой экспедиции А.Е.Ферсмана в Хибины" сотрудника КНЦ РАН, члена Российского Минералогического общества Григория Ильина.

- Нынешний год оказался богат на круглые даты, связанные с историей изучения Хибин, - отмечают в кировском МВЦ. - Это и 180-летие первого восхождения в Хибины ученым Александром Миддендорфом, и 90-летие с момента основания Научной станции "Тиетта". Но самый главный юбилей этого года - 100-летие первого знакомства академика Александра Ферсмана с Хибинами. На лекции мы подробно поговорим о первой прогулке учёных на гору Манепахк в июне 1920 года, а также о первой экспедиции в августе-сентябре того же года.

В 19.00 выступит сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества Ольга Петрова с рассказом "Там, где кончается земля" о полуостровах Средний и Рыбачий. А в 19.40 начнется лекция "Растения в городе" председателя Мурманского отделения Российского биологического общества Евгения Боровичева.