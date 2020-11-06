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06.11.2020 18:19
Рубрика: Общество

В Петербурге бородатый офицер добился через суд права не бриться

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Бородатый офицер из Петербурга, который больше 20 лет служит по контракту, получил приказ побриться, но посчитал это указание неправомерным, подал в суд и выиграл.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, офицер носит бороду на протяжении последних 17 лет, так он сфотографирован на всех документах.

Фото: iStock
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С прошлого года борода для военнослужащего приобрела и практический смысл: мужчина попал в ДТП, и на лице остался неприглядный шрам, который удачно скрывает борода.

Между тем командир войсковой части посчитал, что борода не красит военнослужащего, и стал требовать сменить образ. Это выражалось как в устных приказах, так и в дисциплинарных взысканиях.

Представители воинской части на судебном заседании заявили, что никакой особой эстетики в бороде офицера не видят, по оценкам ответчика, военнослужащий просто приходил в часть небритым и от него требовали привести себя в порядок.

Сам офицер указал, что никакого запрета на бороду в воинских уставах нет, маску она носить не мешает, и военнослужащий ухаживает за своей бородой. Также офицер попросил суд запретить командиру воинской части выносить приказы, которые не касаются исполнения служебных обязанностей.

Гарнизонный военный суд с позицией военнослужащего согласился. Теперь мужчине официально можно ходить на службу с бородой, приказ побриться суд посчитал незаконным.

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