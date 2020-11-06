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06.11.2020 15:42
Рубрика: Культура

В Петербурге открылась выставка майоликовых панно для храма в Салониках

Текст: Мария Голубкова
Прикоснуться к божественному лику, который вскоре вознесется на недосягаемую высоту, - такую возможность дает посетителям выставка "Небесные хранители православной Эллады" в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

Экспозиция, демонстрирующая фасадную керамику храма Серафима Саровского в Салониках, весьма необычна сразу по нескольким параметрам. Например, никто не может сказать, сколько она продлится - монументальные панно, исполненные в технике майолики, отправятся к будущему месту жительства сразу после открытия границ. Поэтому сейчас стоит поторопиться рассмотреть все детали композиций, которые в будущем украсят греческий храм на высоте более 15 метров.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Входящих в него встретит керамическое панно "Спас Нерукотворный с ангелами", колокольню по четырем сторонам обрамят "Давид Псалмопевец", "Ангел у гроба Господня" и "Богоматерь Оранта" - классическое изображение Девы Марии с поднятыми в благословляющем жесте руками. Каждая композиция размером около 4,5 метров. Кроме того, керамические вставки украсят оконные проемы.

- Использование керамики для украшения фасадов, тем более в современном строительстве, очень необычно для этого региона, - отметил директор музея керамики "Керамарх", где выставлены панно, Константин Лихолат. - Законченные панно даже превзошли наши ожидания. Полагаю, что храм Серафима Саровского станет настоящей жемчужиной города Салоники и точкой притяжения не только для паломников, но и для всех интересующихся искусством и архитектурой.

Православный храм в Салониках возводят уже более 20 лет. Он был заложен в 1998 году по просьбам семей греков-репатриантов из республик бывшего СССР, однако построить и освятить успели только цокольный этаж. В 2009 году в связи с обнаруженными ошибками в строительстве и несоответствием существующего фундамента антисейсмическим нормам Греции постройку снесли и начали заново. Архитектор Андрей Анисимов присоединился к проекту в завершающей фазе и на этапе создания декоративного убранства храма.

Фото: Игорь Коц
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- Взяв за основу уже согласованную конструктивную схему, рассчитанную на сейсмический район, мы создали совершенно новый проект, в котором хотели не только показать красоту и самобытность русского церковного искусства, но и его связь с византийскими корнями, - рассказывает он. - Цельный образ, в котором цветовой и смысловой доминантой, готовящей нас к парящим над городом крестам, являются авторские произведения - майоликовые панно.

На выставке в Государевом бастионе представлены все этапы работы над керамическим убранством - от рисунков, картонов и пигментов в сухом виде до пробных образцов и итогового результата. Для работы потребовалось более 1,5 тонны глины, проведено 60 обжигов. Трудилась целая группа мастеров - художник Анна Верди создавала эскизы, по которым скульпторы Сергей Зинов и Елена Климова-Молль создавали элементы композиций, а Аурел Маринуца и Ольга Салмина выполняли по ним окончательную роспись. Творческий путь продлился два года.

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