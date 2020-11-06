Арестован подозреваемый в убийстве волгоградской школьницы

Клетский районный суд Волгоградской области арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 10-летней школьницы. Трагедия произошла накануне в хуторе Поднижнем Клетского района - в ночь на четверг девочка пропала, а спустя несколько часов ее тело нашли в лесопосадке недалеко от дома.

Сразу после пропажи был организован поиск девочки, к нему подключились сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеры и многие местные жители. У следователей появилась информация, что к исчезновению мог быть причастен 32-летний знакомый матери. К слову, уже судимый. Под давлением улик и доказательств он сознался в убийстве и сам привел следователей на место, где спрятал тело. Его нашли лесополосе в нескольких километрах от дома.

За убийство ребенка мужчине теперь грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.